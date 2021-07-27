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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Almanya'da büyük patlama!

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Son dakika: Almanya'da büyük patlama!

Son dakika haberine göre Almanya'nın Leverkusen şehrinde, Bayer fabrikasının bulundu bölgede bir patlama meydana geldi.

Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi.

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