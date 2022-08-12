Son dakika… Ailesi açıkladı: Hollywood yıldızı Anne Heche’nin son saatleri! Yaşam destek ünitesi kapatılacak!

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Tüm dünya yetenekli oyuncudan iyi haber almayı beklerken, ailesi korkunç gerçeği açıkladı.

Anne Heche'nin ailesi, ABD'li aktörün geçen hafta sonu, aracını alevler içinde bırakan korkunç kazanın ardından 'hayatta kalmasının beklenmediğini' açıkladı.

Heche'nin ailesi, bir temsilci aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heche'nin 'ciddi bir beyin hasarı' geçirdiğini ve organlarının bağış için uygun olup olmadığını belirlemek için yaşam desteğine alındığını söyledi.

Aile, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Anne'in iyileşmesi için iyi dileklerini yollayan ve dua eden herkese teşekkür etmek isteriz. West Hills hastanesindeki Grossman Yanık Merkezi'nde Anne'e bakan özverili personel ve harika hemşirelere de teşekkür etmek istiyoruz” denildi.

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“Maalesef, geçirdiği kaza nedeniyle Anne Heche ciddi bir anoksik beyin hasarı geçirdi ve komada, kritik durumda. Hayatta kalması beklenmiyor.”

Anoksik beyin hasarı, kan dolaşımı devam etmesine rağmen beyne yeterince oksijen ulaşmamasına verilen isimdir.

Anne Heche'nin arabasıyla çarptığı evden geriye kalanlar...

Açıklamada, Anne'in kocaman bir kalbi vardı ve cömert ruhuyla tanıştığı herkese dokundu” denildi. “Olağanüstü yeteneğinden çok, hayatının merkezine nezaket ve neşe yaymayı koymuştu. Cesurluğu ve dürüstlüğüyle hatırlanacak ve ışığıyla çok özlenecek.”

Perşembe günü, polis CNN'e, bir kan testi yapıldığını ancak Heche'nin kaza esnasında herhangi bir madde etkisi altında olup olmadığını hâlâ araştırdıklarını aktarmıştı.

Oyuncuya hastanede verilen ilaçlar bu testin doğru sonuç verip vermeyeceğini etkileyecek bir faktör.

Bu nedenle de ekstra testler gerekecek ve bu da zaman alacak bir süreç.

Heche, cuma günü arabasını Los Angeles'ın Mar Vista bölgesinde, kendi evinin yakınındaki bir eve hızla çarptı. Edinilen bilgilere göre, çarpışma bir saatte söndürülen bir yangına neden oldu.

Evin sakini yara almadan kurtuldu; komşular Fox News'e arabanın evin içinden geçtiğini söyledi. “Camlar kırıktı, ben de arabanın arka kapısını açtım. Heche benim seslenişime karşılık verdi ve iyi olmadığını söyledi. Yangın iyice söndürülene kadar onu arabadan çıkarmadıklarını biliyorum."

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53 yaşındaki Heche, Psycho, Donnie Brasco ve Cedar Rapids'in yeniden çevrimi de dahil olmak üzere filmlerdeki çalışmaları ile tanınıyor.

Oyuncunun bağımlılık ve psikolojik sorunları nedeniyle zaman zaman tedavi gördüğü de biliniyor.

Ancak Heche, yaşadıklarını toplumdan hiç saklamamış ve bu dürüstlüğü nedeniyle de hep takdir görmüş bir oyuncuydu.