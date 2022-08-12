Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika… Ailesi açıkladı: Hollywood yıldızı Anne Heche’nin son saatleri! Yaşam destek ünitesi kapatılacak!

Güncelleme Tarihi:

#Anne Heche#Trafik Kazası#Yaşam Destek Ünitesi
Son dakika… Ailesi açıkladı: Hollywood yıldızı Anne Heche’nin son saatleri Yaşam destek ünitesi kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 11:09

Hafta sonu kendi kullandığı araçla korkunç bir kaza yapan ve vücudunda ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan Hollywood yıldızı Anne Heche, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Oyuncuyla ilgili son haberi ailesi duyurdu...

Haberin Devamı

Tüm dünya yetenekli oyuncudan iyi haber almayı beklerken, ailesi korkunç gerçeği açıkladı.

Anne Heche'nin ailesi, ABD'li aktörün geçen hafta sonu, aracını alevler içinde bırakan korkunç kazanın ardından 'hayatta kalmasının beklenmediğini' açıkladı.

Heche'nin ailesi, bir temsilci aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heche'nin 'ciddi bir beyin hasarı' geçirdiğini ve organlarının bağış için uygun olup olmadığını belirlemek için yaşam desteğine alındığını söyledi.

Aile, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Anne'in iyileşmesi için iyi dileklerini yollayan ve dua eden herkese teşekkür etmek isteriz. West Hills hastanesindeki Grossman Yanık Merkezi'nde Anne'e bakan özverili personel ve harika hemşirelere de teşekkür etmek istiyoruz” denildi.

Haberin Devamı

“Maalesef, geçirdiği kaza nedeniyle Anne Heche ciddi bir anoksik beyin hasarı geçirdi ve komada, kritik durumda. Hayatta kalması beklenmiyor.”

Anoksik beyin hasarı, kan dolaşımı devam etmesine rağmen beyne yeterince oksijen ulaşmamasına verilen isimdir.

Son dakika… Ailesi açıkladı: Hollywood yıldızı Anne Heche’nin son saatleri Yaşam destek ünitesi kapatılacak
Anne Heche'nin arabasıyla çarptığı evden geriye kalanlar...

Açıklamada, Anne'in kocaman bir kalbi vardı ve cömert ruhuyla tanıştığı herkese dokundu” denildi. “Olağanüstü yeteneğinden çok, hayatının merkezine nezaket ve neşe yaymayı koymuştu. Cesurluğu ve dürüstlüğüyle hatırlanacak ve ışığıyla çok özlenecek.”

Perşembe günü, polis CNN'e, bir kan testi yapıldığını ancak Heche'nin kaza esnasında herhangi bir madde etkisi altında olup olmadığını hâlâ araştırdıklarını aktarmıştı.

Oyuncuya hastanede verilen ilaçlar bu testin doğru sonuç verip vermeyeceğini etkileyecek bir faktör.

Bu nedenle de ekstra testler gerekecek ve bu da zaman alacak bir süreç.

Heche, cuma günü arabasını Los Angeles'ın Mar Vista bölgesinde, kendi evinin yakınındaki bir eve hızla çarptı. Edinilen bilgilere göre, çarpışma bir saatte söndürülen bir yangına neden oldu.

Evin sakini yara almadan kurtuldu; komşular Fox News'e arabanın evin içinden geçtiğini söyledi. “Camlar kırıktı, ben de arabanın arka kapısını açtım. Heche benim seslenişime karşılık verdi ve iyi olmadığını söyledi. Yangın iyice söndürülene kadar onu arabadan çıkarmadıklarını biliyorum."

Haberin Devamı

53 yaşındaki Heche, Psycho, Donnie Brasco ve Cedar Rapids'in yeniden çevrimi de dahil olmak üzere filmlerdeki çalışmaları ile tanınıyor.

Son dakika… Ailesi açıkladı: Hollywood yıldızı Anne Heche’nin son saatleri Yaşam destek ünitesi kapatılacak
Oyuncunun bağımlılık ve psikolojik sorunları nedeniyle zaman zaman tedavi gördüğü de biliniyor.

Ancak Heche, yaşadıklarını toplumdan hiç saklamamış ve bu dürüstlüğü nedeniyle de hep takdir görmüş bir oyuncuydu.

Gözden Kaçmasın

Fransayı karıştıran fotoğraflar Macrona ateş püskürdüler...Fransa'yı karıştıran fotoğraflar! Macron'a ateş püskürdüler...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiasıGünlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Anne Heche#Trafik Kazası#Yaşam Destek Ünitesi

BAKMADAN GEÇME!

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump
Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı

BAKMADAN GEÇME!

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump
Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı