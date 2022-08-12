Fransa'yı karıştıran fotoğraflar! Macron'a ateş püskürdüler...

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Avrupa’da iklim değişikliği kaynaklı rekor sıcaklıklar nedeniyle durum giderek daha kötü hale geliyor. Kuraklık enerji üretimi ve tarımı ciddi şekilde etkilerken Avrupa genelinde nehir yatakları kuruyor. Bu da Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin su kıtlığı tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

FRANSA'DA 1959'DAN BERİ EN KURAK TEMMUZ AYI! ORMAN YANGINLARI DURDURULAMIYOR

1959 yılından beri en kurak Temmuz ayını yaşayan Fransa, bir yandan kavuran sıcaklar, bir yandan söndürülemeyen orman yangınları bir yandan da Ukrayna savaşı nedeni ile patlak veren gaz kıtlığı ile mücadele etmeye çalışıyor.

Ülkenin Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17’ye yükseldi. İtfaiye ekipleri tüm çabalarına rağmen yangını kontol altına almayı başaramadı.



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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki savaşın ortasında çevreyi ve enerji kaynaklarını korumak için adeta bir seferberlik başlattı.

Bakanlarından önümüzdeki iki yıl içerisinde enerji tüketimini azaltmak için plan hazırlamalarını isteyen Macron, "Rus gazı olmadan idare etmemiz gereken bir senaryoya hazırlanmalıyız. Genel bir seferberliğe ihtiyacımız var" diyerek vatandaşlarına dayanışma çağrısında bulundu.

TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

44 yaşındaki lider, enerji tasarrufu için yaptığı ateşli konuşmanın üzerinden çok uzun bir süre geçmeden Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon'da tatil yaparken görüntülendi.

1968'den bu yana Fransız cumhurbaşkanlarının resmi inziva yeri olan Riviera Malikanesi'nde karısı ile birlikte tatil yapan Macron, denize girdi, güneşlendi ve görünen o ki yaptığı çağrıya rağmen eski alışkanlıklarından vazgeçmedi ve jet ski üzerinde bolca vakit geçirdi.



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Macron'un vatandaşlarına yaptığı enerji tasarrufuna rağmen denizde jet ski üzerinde görüntülenmesi ülkeyi resmen karıştırdı. Mecliste milletvekilleri, sosyal medyada vatandaşlar cumhurbaşkanına ateş püskürdü.

"BUNU ANLAMAMAK SUÇTUR"

İnsanlar cumhurbaşkanlarını 'Eko-iki yüzlü' olarak damgalarken, milletvekili Sandrine Rousseau, Macron'un iklim değişikliğini anlamadığını belirtti ve "Günümüzde bunu anlamamak suçtur" dedi.

Macron'un kendi partisindeki milletvekillerinden biri fotoğrafları 'inanılmaz' olarak değerlendirdi.



Fransa, Lux'taki kurumuş Tille Nehri'nden bir görünüm

PANDEMİ, SAVAŞ, ENERJİ KRİZİ... VE MACRON JET SKİ'YE BİNİYOR

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Sosyal medyadaki yorumlar ise çok daha sertti. Fotoğrafı paylaşan vatandaşlar Macron'un 'iki yüzlü' ve 'suçlu' olduğunu belirttiler.

Kullanıcılardan birisi Macron'un jet ski üzerindeki fotoğrafını paylaşarak "Cumhurbaşkanımızın iklim krizini çözmek için kullandığı yöntem" dedi.

Başka bir kullanıcı, "Pandemi, Ukrayna savaşı, iklim krizi ve Macron jet skiye biniyor" dedi.

ARAÇLARDAN ÇOK DAHA FAZLA YAKIT TÜKETİYOR

Jet ski'ler, bir aile arabası tarafından tüketilen yakıt miktarının dört ila on katı arasında yakıt tüketiyor.

Cumhurbaşkanı Macron göreve geldiği 2017 yılından bu yana her yaz jet ski üzerinde fotoğraf verdi. Cumhurbaşkanının lüks alışkanlığı Fransa'da daha önce de eleştirilere sebep olmuş, gazeteler 'Macron dünya sorunlarını jet ski üzerinde çözüyor' başlıkları atmıştı.

