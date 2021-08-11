Son dakika: ABD’li Kongre Üyelerinden skandal SİHA çağrısı

TÜRK İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA'ları (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ABD'de bir grup Kongre Üyesinin gündeminde..

Zira ABD'li Kongre Üyeleri Türk İHA ve SİHA'ları için çok tartışılacak bir çağrıda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 28 üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazdı. Söz konusu mektupta Türkiye'nin İHA ve SİHA programı hakkındaki endişelere yer verildi.

Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'larının 'bazı bölgelerde istikrarsızlığa sebep olduğu' iddia eden Kongre Üyeleri, bir de çağrıda bulundu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması sonrası uygulanan CAATSA'yı hatırlatan Kongre Üyeleri aynı şartların İHA ve SİHA’lar için de hayata geçirilmesini istedi.

Söz konusu mektupta 'Türkiye’ye herhangi bir drone teknolojisinin ABD’den gönderilmesinin askıya alınmasını istiyoruz' ifadesi yer aldı.

Blinken’a gönderilen mektuba imza atan isimler arasında David N. Cicilline, Gus M. Bilirakis, Ted Deutch, Dina Titus, Brian Fitzpatrick, Chris Pappas gibi isimler yer aldı.

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