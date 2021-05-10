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Dünya
hurriyerr.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 10.05.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: AB'den Türkiye açıklaması

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Son dakika: AB'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "AB, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusu için gerekli desteği konuşmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson tarafından yapılan açıklamada  "AB-Türkiye açıklaması hala geçerlidir. AB, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusu için gerekli desteği konuşmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da mart ayı sonunda, Hatay temasları sırasında Hürriyet’in sorularını yanıtlamıştı.

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Türkiye-AB göçmen anlaşmasının 5’inci yılının dolduğunu anımsatan Büyükelçi, birliğin Türkiye’nin tek başına omuzladığı göçmen yükünü paylaşmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin mülteciler için yıllardır gösterdiği çabayı “muhteşem” olarak niteleyen Büyükelçi, “Türkiye, 700 bin Suriyeli öğrenciyi ulusal eğitim sistemine dahil etti. Ve bunu muazzam bir başarıyla gerçekleştirdi” dedi. AB’nin 25-26 Mart’ta toplanacak zirvesi öncesi Hürriyet’e konuşan Büyükelçinin mesajları şöyle:

“Türkiye’nin hükümetiyle, belediyeleriyle ve halkıyla bu kadar büyük sayıda mülteciye -ki dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumunda- gösterdiği ev sahipliği muhteşem bir çabanın sonucu. Bu tabii ki hem devlet hem de halk için omuzlaması kolay olmayan bir yük. AB de bu yüzden katkıda bulunuyor. Ama dediğim gibi, bizimkisi sadece bir katkı, asıl büyük yükü Türkiye omuzluyor.

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