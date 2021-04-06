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Haber Giriş: 06.04.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüşüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüşüyor

AB İLE YENİ DÖNEM MASADA

Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüşüyor

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