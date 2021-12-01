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Son dakika: AB'den flaş 'zorunlu aşı' açıklaması

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#AB
Son dakika: ABden flaş zorunlu aşı açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Covid'e karşı 'zorunlu aşılamayı düşünmesinin' zamanının geldiğini söyledi.

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Son dönemde yeni varyant ile adından söz ettiren koronavirüs (Kovid-19) dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Salgından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Avrupa'da ise gündem bir kez daha zorunlu aşı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den koronavirüs aşıları ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

450 milyonluk AB nüfusunun üçte birinin hala aşılanmamış olduğunun altını çizen von der Leyen AB'nin Covid'e karşı 'zorunlu aşılamayı düşünmesinin' zamanının geldiğini söyledi ve 'Kişisel görüşüm bu tartışmaya şimdi öncülük etmenin anlaşılabilir ve uygun olduğu yönünde' dedi.

Avusturya, gelecek yıl 1 Şubat'tan itibaren zorunlu Covid-19 aşılarını duyurdu. Almanya'nın da benzer bir plan üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Bir başka AB üyesi Yunanistan ise 60 yaş üstü için aşıların zorunlu olacağını duyurdu.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#AB

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