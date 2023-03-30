Son dakika... ABD'de iki askeri helikopter havada çarpıştı

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ABD, Kentucky'den gelen haberin şokunu yaşıyor.

Kentucky'de rutin bir eğitim tatbikatı sırasında ABD Ordusu'na ait iki Black Hawk helikopteri çarpıştı.

Vali Andy Beshear, Twitter hesabın üzerinden yaptığı açıklamada 'Fort Campbell'dan kötü haberler geldi' dedi ancak ölü veya yaralı sayısına dair bir bilgi paylaşmadı.

Ülke basını en az 9 kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini yazdı.

Görgü tanıkları iki patlama meydana geldiğini belirtti.

Bölge 101. Hava İndirme Alayına ve 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'na ev sahipliği yapıyor

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