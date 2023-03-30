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Son dakika... ABD'de iki askeri helikopter havada çarpıştı

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#ABD#Helikopter Kazası#Dünya
Son dakika... ABDde iki askeri helikopter havada çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 09:30

ABD'de eğitim görevi sırasında 2 askerli helikopter havada çarpıştı. Kentucky'de meydana gelen kazanın görgü tanıkları iki patlama meydana geldiğini belirtti.

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ABD, Kentucky'den gelen haberin şokunu yaşıyor.

Kentucky'de rutin bir eğitim tatbikatı sırasında ABD Ordusu'na ait iki Black Hawk helikopteri çarpıştı.

Vali Andy Beshear, Twitter hesabın üzerinden yaptığı açıklamada 'Fort Campbell'dan kötü haberler geldi' dedi ancak ölü veya yaralı sayısına dair bir bilgi paylaşmadı.

Ülke basını en az 9 kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini yazdı.

Görgü tanıkları iki patlama meydana geldiğini belirtti.

Bölge 101. Hava İndirme Alayına ve 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'na ev sahipliği yapıyor

AYRINTILAR GELİYOR...

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#ABD#Helikopter Kazası#Dünya

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