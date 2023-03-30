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Güney Kıbrıs'ta skandal... Türk bayrağına tahammül edemediler!

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#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#BAF#Dünya
Güney Kıbrısta skandal... Türk bayrağına tahammül edemediler
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 10:02

Güney Kıbrıs'ın sahil ilçesi Baf skandal bir olaya ev sahipliği yaptı. İlçedeki uluslararası bisiklet yarışı kapsamında asılan Türk bayrağı indirildi.

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Güney Kıbrıs'ın sahil ilçesi Baf'ta düzenlenen bisiklet yarışması yaşanan skandal ile gündemde. 39 ülkeden yarışmacıların katılacağı organizasyon için o ülkelerin bayrakları ilçeye asılmıştı.

Türkiye bayrağı ise Baf'ta protestolara neden oldu. Yunan IN.gr'de yer alan habere göre, Türk bayrağı belediye meclis üyeleri tarafından kaldırıldı.

Bu durumun kargaşaya neden olduğunu yazan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Bayrağın asılması kentte büyük tepkilere yol açtı, birçok kişi Belediye'yi suçladı ve nihai bir provokasyondan bahsetti. Belediye kendi adına, organizatörlerin Türk bayrağı da dahil olmak üzere katılacak sporcuların geldiği ülkelerin 39 bayrağını yerleştirmelerini istediğini belirten bir açıklama yaptı.'

TATAR'A İNGİLTERE'DE SALDIRI GİRİŞİMİ

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Öte yandan Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya ,giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna bir grup saldırı girişiminde bulundu.

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Kings College'da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.

Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında sloganlar attı.

TÜRKLER ALKIŞLARLA GRUBA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.

“BİZ HAKLI DAVAMIZI ANLATMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar. Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" dedi.

 

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#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#BAF#Dünya

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