Dünyanın gözü Türkiye'de... Dikkat çeken seçim analizi: Yabancı yatırımcıların ilgisini tazeledi

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ederken Nikkei Asia'dan dikkat çeken bir seçim analizi geldi.

'Türkiye seçimleri yabancı yatırımcıların ilgisini tazeledi' diyen Japonya merkezli gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Yabancı yatırımcı grupları Türkiye'yi ziyaret ediyor ve hem görevdeki hem de muhalefet yetkilileriyle görüşmek için görüşmeler yapıyor.'

Gazete Türkiye'ye yatırım planlayan şirketleri de açıkladı.

Bir bankacılık kaynağına göre İspanyol bankası BBVA da bu hafta Türkiye'de görüşmeler düzenleyecek.

Aynı habere göre, BBVA'nın düzenleyeceği ziyarete katılacak müşterilerinin 1.5 trilyon dolar tahvil varlığı bulunuyor.

Japon gazete Fransız bankacılık grubu BNP Paribas'ın da benzer adımlar attığını yazdı.

Bu gelişmeleri okurlarına duyuran Nikkei Asia haberinde uzman yorumlarına da yer verdi.

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Gazeteye konuşan BlueBay Asset Management stratejisti Tim Ash, 'Neredeyse her gün bir Türkiye görüşmesine davet ediliyorum' dedi ve ekledi;

'Analistler ve anketçiler ile çok sayıda gezi ve görüşme var.'

Japon gazete, seçimin sonucunu tahmin etmek için henüz çok erken olduğunun altını çizdi. İngiliz Financial Times (FT) gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı müjdeleri sayfasına taşıdı.

'Erdoğan, çarşamba günü mecliste yaptığı konuşmada, önümüzdeki ay konut ve işyerlerinin elektrik fiyatlarının yüzde 15, sanayide doğalgaz faturalarında ise yüzde 20 indirim alacağını söyledi' diyen İngiliz gazete bu gelişme için şu değerlendirmede bulundu;

'Hükümet, tüketiciler ve işletmeler için maliyetleri azaltarak seçmenlerin beğenisini kazanmaya çalışıyor.'

Euronews'in Yunan edisyonu ise ticari düzeyde Yunan-Türk işbirliğini teşvik etmeye yönelik yeni bir girişim birkaç ay önce başlatıldığını yazdı.