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Son dakika: ABD uyarmıştı... Rus basını sayfalarına taşıdı! Ve korkulan hamle geldi

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Son dakika: ABD uyarmıştı... Rus basını sayfalarına taşıdı Ve korkulan hamle geldi

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna - Rusya sınırında. ABD 'işgal her an başlayabilir' uyarısı ve Rusya'nın 'sahte bayrak' operasyonu ile olası bir işgali legalize edeceği iddiası sıcaklığını korurken Rus basınından dikkat çeken haberler geldi.

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Rusya - Ukrayna sınırındaki tansiyon her geçen gün artıyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), raporu müttefik kuvvetlere çarşamba günü işgalin gerçekleşebileceğini bildirmiş, İngiltere'den ise ise Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'haklı' göstermek için bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu hazırlığı içinde olduğu iddiası gelmişti.

False flag bir ülkenin kamuoyu oluşturmak ya da haklı bir neden sahip olmak için düşmen kılığında kendi birliklerini saldırı düzenlemesine verilen addır.

ABD ve İngiltere'den gelen uyarılar sıcaklığını korurken bu iddiaları akla getiren gelişmeler yaşandı.

Rus devlet televizyonu, Ukraynalı milliyetçilerin ülkenin doğusundaki Rusları katletmek üzere olduğunu açıkladı.

'Putin'in sözcüsü' olarak bilinen Dmitry Kiselyov ise katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'nın Donbass bölgesinde binlerce sivile 'işkence yaptığı ve vahşice öldürdüğünü' öne sürdü.

Rus basınında çıkan bu haberler sonra dış basında 'Rusya işgale bahane yaratıyor' yorumları yapıldı.

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Batı kaynaklı raporlara göre, Rusya'nın Ukrayna sınırında 150 bine yakın askeri bulunuyor. Askeri uzmanlar bunun işgal için yeterli olduğunun altını çiziyor.

Son dakika: ABD uyarmıştı... Rus basını sayfalarına taşıdı Ve korkulan hamle geldi

 

'İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "her an başlayabileceğini" söyledi ve olası sivil kayıplar konusunda uyardı.

Ukrayna'daki kriz hakkında Pazar günü CNN'e konuşan Sullivan, son 10 günde Rusya'nın 130.000 asker yığması hız kazanmış olsa da, ülkenin krizi diplomatik yoldan çözebileceğini söyledi.

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Rusya'nın Çarşamba günü erken saatlerde Ukrayna'ya saldırabileceği yönündeki haberler hakkında yorumda bulunan Sullivan, "Günü tam olarak tahmin edemiyoruz, ancak bir süredir bir işgalin her an başlayabileceği bir aralıkta olduğumuzu söylüyoruz, Rusya her an Ukrayna'da büyük bir askeri harekât başlatabilir" ifadelerini kullandı.

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane olarak kullanabileceği bir "sahte bayrak" (yanıltma harekatı) saldırısı için zemin hazırladığını söyledi. Bu istihbaratın, ABD'nin çıkardığı sonuçları paylaşan NATO müttefiklerine de aktarıldığını sözlerine ekledi.

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Sullivan, "Bunu daha önce de gördük.... Rus medyasına bakarsanız, Ukrayna güçlerinin ya Rusların kendilerine ya da Donbas'taki vekil güçlerine saldırma olasılığını yükselterek olası bir bahanenin zeminini hazırlıyorlar" dedi.

Sullivan, işgalin Rusya için maliyetinin ağır olacağına dair mesajı yineledi ve ABD'nin (yaptırımlar için) Rus ekonomisindeki seçkinlerin listelerini hazırladığını ve Rusya'nın "musluğu kapatması" halinde potansiyel olarak Avrupa'ya kargo ile doğal gaz göndereceğini de sözlerine ekledi.

Son dakika: ABD uyarmıştı... Rus basını sayfalarına taşıdı Ve korkulan hamle geldi

 

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov açıklama yaparak Rusya’ya karşı Batı’nın destek amaçlı gönderdiği askeri mühimmat hakkında bilgi verdi.

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Bakan Reznikov, Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nin son 24 saat içinde ABD’den 180 tonluk askeri mühimmat desteği aldığını ve toplamda ABD’den gelen askeri desteğin 1,500 tona ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov, “Dostlarımız uyumuyor” dedi.

'UMARIM UKRAYNA BUNLARI KULLANMAK ZORUNDA KALMAZ'

Savunma Bakanı Reznikov, Litvanya’dan destek amaçlı Stinger uçaksavar füzelerinin Ukrayna’ya ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov 'Ukrayna ve Litvanya ilişkileri çok yakın ve yüzyıllardır devam ediyor. Asırlık dostluğumuzu ve birbirimize verdiğimiz güçlü desteği takdir ediyorum!” dedi. Diğer yandan Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte “Litvanya'dan gelen Stinger uçaksavar füzeleri bugün Ukrayna'ya ulaştı. Umarım ve içtenlikle dilerim ki Ukrayna bunları kullanmak zorunda kalmaz' ifadelerini kullandı.

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BÜYÜKELÇİNİN SÖZLERİNE DÜZLETME GELDİ

Kiev'in NATO'ya üye olmayabileceğini söyleyen Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi'ne düzeltme geldi.

Ukrayna lideri Zelensky'nin sözcüsü devreye girdi ve Kiev yönetiminin NATO ve Avrupa Birliği'ne katılma isteğinin anayasada öngörüldüğünün altını çizdi.

Sözcü, AB ve NATO'ya katılmanın Ukrayna'nın mutlak önceliği olmaya devam ettiğini söyledi.

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