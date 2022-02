Son dakika: Dünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyor!

Haberin Devamı

Dünyanın gözü haftalardır Rusya - Ukrayna sınırında. Tüm diplomatik çabalara rağmen tansiyon düşürülemiyor.

Savaş ihtimalinin daha yüksek sesle dile getirildiği son günlerde Ukrayna tarafı teyakkuza geçmiş dudumda. Diplomatik adımlarını sıklaştıran Kiev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2 gün önce Rusya’dan Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklama talebine yanıt gelmemesi üzerine bu adımı attıklarının altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Rusya, Viyana Belgesi ile ilgili talebimize yanıt vermedi. Bir sonraki adımı atıyoruz. Ukrayna, Rus ordu birliklerinin sınırımız boyunca ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'da güçlendirilmesini ve hareketini görüşmek üzere önümüzdeki 48 saat içinde Rusya ve tüm katılımcı devletlerle toplantı çağrısı yapıyor. Eğer Rusya, AGİT bölgesindeki güvenliğin bölünmezliği konusundaki sözlerini ciddiye alıyorsa, gerilimi azaltmak ve tüm katılımcı devletler için güvenliği artırmak amacıyla askeri şeffaflık taahhütlerini yerine getirmeli.'

79 YAŞINDA ASKERİ EĞİTİM ALDI

Ukrayna bir yandan da tabiri caizse 7'den 70'e sivilleri eğiterek olası bir işgale karşı hazırlık yapıyor.

79 yaşındaki Valentyna Konstantynovska, Mariupol'da Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Özel Kuvvetler Birimi tarafından siviller için düzenlenen temel savaş eğitimi sırasında eğitim alan kişilerden birisi oldu.

Konstantynovska'nın eğitim aldığı anlara ait görüntüler AP tarafından aboneleri ile paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Rusya sınırdaki askeri varlığını artırırken Ukrayna'ya silah yardımı da son sürat devam ediyor.

Kiev'deki Boryspil Havalimanı'na ulaşan askeri teçhizat arasında kızılötesi güdümlü karadan havaya füze olan ABD yapımı FIM-92 Stinger füzeleri dikkat çekiyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkesinin ABD'den 180 ton mühimmat aldığını duyurdu.

'İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "her an başlayabileceğini" söyledi ve olası sivil kayıplar konusunda uyardı.

Ukrayna'daki kriz hakkında Pazar günü CNN'e konuşan Sullivan, son 10 günde Rusya'nın 130.000 asker yığması hız kazanmış olsa da, ülkenin krizi diplomatik yoldan çözebileceğini söyledi.

Rusya'nın Çarşamba günü erken saatlerde Ukrayna'ya saldırabileceği yönündeki haberler hakkında yorumda bulunan Sullivan, "Günü tam olarak tahmin edemiyoruz, ancak bir süredir bir işgalin her an başlayabileceği bir aralıkta olduğumuzu söylüyoruz, Rusya her an Ukrayna'da büyük bir askeri harekât başlatabilir" ifadelerini kullandı.

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane olarak kullanabileceği bir "sahte bayrak" (yanıltma harekatı) saldırısı için zemin hazırladığını söyledi. Bu istihbaratın, ABD'nin çıkardığı sonuçları paylaşan NATO müttefiklerine de aktarıldığını sözlerine ekledi.

Sullivan, "Bunu daha önce de gördük.... Rus medyasına bakarsanız, Ukrayna güçlerinin ya Rusların kendilerine ya da Donbas'taki vekil güçlerine saldırma olasılığını yükselterek olası bir bahanenin zeminini hazırlıyorlar" dedi.

Sullivan, işgalin Rusya için maliyetinin ağır olacağına dair mesajı yineledi ve ABD'nin (yaptırımlar için) Rus ekonomisindeki seçkinlerin listelerini hazırladığını ve Rusya'nın "musluğu kapatması" halinde potansiyel olarak Avrupa'ya kargo ile doğal gaz göndereceğini de sözlerine ekledi.