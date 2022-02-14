Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya'dan yeni taktik: Sahte bomba ihbarları

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ABD'li ve Avrupalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya 'her an' saldırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ancak Ukrayna'daki birçok vatandaş için saldırı çoktan başlamış gibi görünüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin üst düzey ulusal güvenlik danışmanı Oleksiy Danilov yakın tarihli bir röportajda, “Rusya'nın bir numaralı görevi bizi içeriden baltalamak ” demişti.

Ukraynalı yetkililer sınırlarına 130 binden fazla asker yığan Rusya'nın siber saldırılar, yüzlerce sahte bomba ihbarı gibi taktikler içeren istikrarsızlaştırma kampanyasına hız verdiğini söylüyor. Yetkililer Moskova'nın yoğunlaştırılmış hibrit savaşının amacının, ülkelerini zayıflatmak ve panik ekmek ve protestoları kışkırtmak olduğunu iddia ediyor.

KARADENİZ'DEKİ TATBİKAT EKONOMİYİ HEDEF ALIYOR

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Ukrayna Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de başlattığı tatbikatı da bu hibrit savaşının bir parçası olarak değerlendirdi ve söz konusu eylemin ülke için hayati öneme sahip ihracat limanları trafiğini engelleyeceğini iddia etti. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ekonomik savaşı devam ediyor” açıklaması yaparken, Danilov ise tatbikatla ilgili “Ekonomimizi kısıtlamak istiyorlar” dedi.

Rusya daha önce de 2015 ve 2016 yıllarındaki siber saldırılarla Ukrayna'daki elektrik şebekelerini geçici olarak devre dışı bırakmıştı. Ukrayna Bilgi Koruma Teşkilatı başkan yardımcısı Viktor Zhora'ya göre hem o dönemki saldırılar hem de geçtiğimiz ay düzenlenen siber saldırılar da ekonomiyi felce uğratmak için tasarlandı. Zhora, “Planları istikrarı bozmak ve kaos aramak.” dedi.

YENİ TAKTİK: BOMBA TEHDİTLERİ

Ukraynalı yetkililere göre Rusya'nın bir başka yeni taktiği de bomba tehdidi. Ukrayna polisi, Ocak ayında çoğunluğu e-posta yoluyla yapılan yaklaşık bin sahte bomba ihbarı yapıldığını bildirdi. Rusya'nın sahte bomba ihbarları ile halk içinde endişe ve panik yaratmaya çalıştığı iddia edildi.

İNGİLTERE'DEN DARBE İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna içinde başlattığı küçük ama etkili saldırılar devam ederken asıl ortalığı karıştıran iddia ise İngiltere'den geldi. İngiltere Moskova'nın Ukrayna'nın büyük şehirlerinde darbe tasarladığını iddia etti.

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İddiaya göre, Kremlin başlattığı işgalin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi(FSB) ajanları Ukrayna'nın büyük şehirlerini kuşatacak. İngiltere iddiasını doğrulamak için ortaya bir kanıt koymasa da Rusya'nın Ukrayna'da 'rejim değişikliğini' amaçlayan merkezi bir işgal senaryosu hazırladığını belirtti.

Almanya'nın Bild gazetesi de bu ayın başlarında benzer bir senaryoya işaret ederek, Rusya'nın işgal sonrası Kremlin yanlısı bir parlamento kurmayı planladığını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı söz konusu habere tepki göstererek Bild'in iddiasının tüm ahlak ve etik sınırlarını aştığını söylemişti.