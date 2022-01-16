Son dakika... Ukrayna'dan Rusya açıklaması: Siber saldırının arkasında Rusya var!

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Ukrayna’da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine yönelik siber saldırıların yankıları sürüyor.

Bugün Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret eden kanıtlar elde edildiği bilgisine yer verildi.

Dijital dönüşüm bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Bütün kanıtlar siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ediyor. Moskova hibrit bir savaş yürütmeye devam ediyor.'

Ukrayna hükümetinin internet sitelerine yönelik siber saldırılar sonrası bölgedeki tansiyon bir kez daha yükselirken Ukrayna tarafının iddialarına Moskova'dan henüz bir cevap gelmedi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.