Sivrisineğe dronlu çözüm

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütüne göre, tüm dünyada her yıl milyonlarca ölüme sebep olan sivrisinekler, dünyanın açık ara en ölümcül hayvanı. Her yıl 435 binden fazla insanın ölümüne yol açan sıtmanın yanı sıra, Zika, Batı Nil, Chikungunya virüsü ve dang humması gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklar yüz binlerce ölümden sorumlu.

Dişi Aedes aegypti sivrisinekleri insanları ısırdıklarında dang humması, sarıhumma, zika ve chikungunya gibi hastalıklara neden olan parazitleri taşıyabilir.

Brezilyalı drone şirketi BirdView ile Brezilya Tarımsal Araştırma Kurumunun EMBRAPA arasındaki ortaklık aracılığıyla geliştirilen bir sistem, dünyanın sivrisinek sorununa karşı geliştirdiği çözümlerden birinin yine sivrisinekler olması gerektiğine inanıyor. Kurumlar, yeni bir İHA temelli sivrisinek dağıtım modeliyle, sivrisinek kaynaklı hastalıklar sorununa yönelik yenilikçi bir mühendislik ve tasarım getiriyor. Bunlar bildiğimiz sivrisinekler değil, ısırmayan, kısır erkek sivrisinekler. Bu sivrisinekler üreyebilen erkek sineklerin çiftleşme rekabetini artırıyor; böylece virüs taşıyan sivrisineklerin çoğalması önleniyor. Dronların kısa bir uçuşla, kasaba, şehir ve kırsal alanlara yüz binlerce kısır sivrisinek ulaştırarak, virüslü böcek popülasyonunu yok edebiliyor.