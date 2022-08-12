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Sırtındaki ağrı hiç geçmiyordu… Çölyak sandıkları hastalık kanser çıktı! Üç çocuk babası adam şimdi sesini dünyaya duyurmak istiyor

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#İngiltere#Çölyak#Pankreas Kanseri
Sırtındaki ağrı hiç geçmiyordu… Çölyak sandıkları hastalık kanser çıktı Üç çocuk babası adam şimdi sesini dünyaya duyurmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 13:41

İngiltere’den gelen bu haber, hüzünlü olmasının yanı sıra herkes için de bir uyarı niteliği taşıyor. İngiliz Mark Ryan, aldığı yanlış teşhisten sonra değişen hayatını, üç çocuğunu ve yaşadığı zorlu süreci bakın nasıl anlatıyor...

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Hertfordshire’da yaşayan 37 yaşındaki Mark Ryan, ilk olarak ocak ayında bir şeylerin ters gittiğini hissetti.

İş geliştirme müdürü olan Mark, ilk olarak karın ve sırt ağrısı yaşamaya başladığında doktora gitmek ve neler olduğunu öğrenmek istedi.

“Başlangıçta, hastalığımın çölyak olabileceğini düşünen ve çeşitli testler yapan pratisyen hekimime gittim.”

“Glüteni diyetimden tamamen çıkardım, ancak ağrı devam etti, bu yüzden daha ileri testler yapan bir gastroenteroloğa yönlendirildim.” diyen Mark'a Mart 2022'de pankreas kanseri teşhisi kondu.

TEŞHİSİ DUYDUĞUNDA İNANAMADI

Pankreas kanseri teşhisi konan kişilerin ortalama yaşı 70'tir. Gencecik bir adam olan Mark, bu yüzden yaşadıklarına bir tülü inanamadı.

40 yaşındaki avukat eşi Lara ve çocukları Reece, Emilie ve Rory ile birlikte Harpenden, Hertfordshire'da yaşayan Mark, bu yılın mart ayındaki teşhisinden bu yana, “Onlarla gurur duyuyorum” dedi ve ekledi “Çocuklarımın, teşhisimle ilgili haberlerle başa çıkmaktaki güçleri inanılmazdı.”

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Ama Mark’ın gurur duymasının tek sebebi bu değil.

Mark, okul tatillerinde kilometrelerce koşarak kanser araştırmaları için on binlerce insana yardım toplayan çocukları, 9 Reece ve 7 yaşındaki Emilie'ye hayran.

Sırtındaki ağrı hiç geçmiyordu… Çölyak sandıkları hastalık kanser çıktı Üç çocuk babası adam şimdi sesini dünyaya duyurmak istiyor
ÇOCUKLARI BABALARI İÇİN KOŞUYOR

Azimli ikili, okulları temmuz ayında tatile girdiğinden beri her gün koşuyorlar. Royal Marsden Cancer Charity adlı bir yardım kuruluşu için çalışan kardeşler şimdiden 50 bin sterlin topladılar.

Mark'a kanserinin ne kadar ilerlediği söylendiğinde işler daha da zorlaştı. “Dördüncü evre kanser olduğunu duymak daha da kötüydü.”

Pankreas kanseri sinsi ilerleyen ve son evrelerine kadar teşhis edilmesi zor olan bir kanser türü.

Mark anlatmaya devam ediyor:

“Benim için bu kanser ölümcül ve doktorlar durumu kontrol altına almaya çalışmak için hemen kemoterapiye başlamam gerektiğini tavsiye ettiler.”

Mart ayında tedaviye başlayan Mark, şimdi 10. kemoterapi döngüsünde.

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TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, TEK UMUDU VAR

Talihsiz adam “Hâlâ tedavinin ilk aşamalarındayım. Kemoterapinin kanseri kontrol etmede ne kadar etkisi olduğunu görmek için 12. döngümden sonra kontrol edecekler. Sonra yeniden değerlendirebilir ve sonraki adımların ne olacağına karar verebiliriz.” diyor.

Tanı aldığında kanseri ameliyat edilemez durumda olan Mark için tek umut, kemoterapinin tümörü küçültüp ameliyat edilebilecek bir hale getirmesi.

Mark ve eşi çocuklarına kanser konusunda dürüst davranmak istemiş.

“Neler olup bittiği hakkında endişelenmelerini veya tahmin yürütmek zorunda kalmalarını istemedik, bu yüzden her şeyi anladıklarından emin olacak şekilde durumu anlattık”

Sırtındaki ağrı hiç geçmiyordu… Çölyak sandıkları hastalık kanser çıktı Üç çocuk babası adam şimdi sesini dünyaya duyurmak istiyor
BAĞIŞ YAĞIYOR!

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Mark, akın eden bağışlarla havaya uçtu.

“Başlangıçta hedefi 10 bin sterlin olarak belirledik, ancak neredeyse bir ay sonra neredeyse 50 bin sterline ulaştık. Hiçbirimizin bu kadar inanılmaz bir para toplamayı beklediğini sanmıyorum. Arkadaşlardan, yerel topluluktan ve daha geniş ağımızdan gelen destek harika oldu.”

Çocukları gibi Mark da The Royal Marsden Cancer Charity'yi desteklemeye çok hevesli.

Yaşama savaşı veren adam, kanser farkındalığı, özellikle de sinsi ilerleyen pankreas gibi kanserler için farkındalık yaratmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor…

*Haber fotoğrafları The Royal Mardsen Charity'nin sayfasından alınmıştır.

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#İngiltere#Çölyak#Pankreas Kanseri

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