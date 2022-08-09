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Sadece yorgunluk sanmıştı... Lösemi teşhisi aldı, tüm hayatı değişti...

Güncelleme Tarihi:

#Lösemi#Akut Lenfoblastik Lösemi#Yorgunluk
Sadece yorgunluk sanmıştı... Lösemi teşhisi aldı, tüm hayatı değişti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 18:07

Arkadaşları ile Avrupa turuna çıkan ancak hastalığı nedeni ile seyahatini yarıda kesmek zorunda kalan 18 yaşındaki İngiliz genç, geçmek bilmeyen yorgunluğunun arkasında 'akut lenfoblastik lösemi' hastalığının olduğunu öğrendi. 4 yıllık tedavi sonrası iyileşen genç şimdi insanları hastalığın belirtileri konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyor.

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Arkadaşları ile beraber trenle Avrupa turuna çıkan 18 yaşındaki İngiliz genç, heyecanla beklediği seyahatin ortasında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

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Turlarının daha başında, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kendini iyi hissetmeyen Tom Hunt isimli genç, arkadaşları ile fazlaca eğlendiği için yorgun düştüğünü ve biraz uyursa kendine geleceğini düşündü. Ancak 16 saat uyumasına rağmen yorgunluğu bir türlü geçmedi ve Avrupa turunun bir sonraki durağı olan Prag'da hastalık tamamen ağırlaştı.

Sadece yorgunluk sanmıştı... Lösemi teşhisi aldı, tüm hayatı değişti...

İLK BAŞTA BOĞAZ ENFEKSİYONU SANILDI

Yolculuğunu yarıda kesip, uçak bileti alarak evine dönen Tom, hemen bir doktora göründü. Doktoru ona sadece bir boğaz enfeksiyonu geçirdiğini söyleyerek antibiyotik tedavisine başladı.

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Verilen tedaviye rağmen kendini iyi hissetmeyen Tom yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

"Normalde 7 ya da 8 saat uyurum ancak 18 saat uyumama rağmen dinlenemiyordum. Bir şeylerin yolunda olmadığını biliyordum. Boğazımdaki lenf bezleri şişmişti ve boğazım çok ağrıdığı için bir şeyler yemekte zorlanıyordum."

BACAĞINDAKİ ŞİŞLİK SONRASI TEKRAR DOKTORA GİTTİ, LÖSEMİ TEŞHİSİ ALDI

Antibiyotik tedavisi devam ederken bacağındaki şişliği fark eden genç, bunun trende uzun süre bacak bacak üstüne atarak uyumasından kaynaklandığını düşündü. Ancak tesadüfen karşılaştıkları bir cerrah ısrarla doktora gitmesini tavsiye edince yeniden hastanenin yolunu tuttu.

Doktor, Tom'un bacağındaki şişlik ve verilen tedaviye rağmen iyi görünmediğini fark edince yeniden bir takım testler yapılmasını istedi. Yapılan testler sonucu 18 yaşındaki gence akut lenfoblastik lösemi (ALL) teşhisi kondu.

Manchester'daki Christie Hastanesi'ne kaldırılan Tom, burada bir ay yoğun bakımda kaldı ve 2019 yılının Nisan ayına kadar yorucu bir kemoterapi tedavisi aldı.

Sadece yorgunluk sanmıştı... Lösemi teşhisi aldı, tüm hayatı değişti...

4 YILIN SONUNDA İYİLEŞTİ! İNSANLARA ÇAĞRIDA BULUNDU...

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4 yıl çektiği çileden sonra Ocak ayında tedavisi resmen biten Tom, önümüzdeki ay Manchester Üniversitesi'ne başlamaya hazırlanıyor.

Tedavinin başarı ile sonuçlanması sonucu arkadaşlarının arasına yeniden dönüp sevdiği şeyleri yapmaya başlayacak olan genç şimdilerde lösemi hastalığı için bir farkındalık yaratmaya çalışıyor.

'BELİRTİLERİ FARK ETTİĞİNİZ ANDA DOKTORA GİDİN'

Semptomların ortaya çıkmasından sadece bir hafta sonra kanser teşhisi alan genç, insanları belirtileri fark ettikleri anda kontrole gitmeye çağırıyor.

Peki hastalığa dair ilk ipuçlarını veren bu belirtiler neler? Uzmanlara göre tanı almadan önce tüm lösemi hastalarının yaşadığı en yaygın altı semptom şöyle;

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  • Yorgunluk
  • Nefes darlığı
  • Yüksek ateş, gece terlemesi
  • Boyun ve koltuk altı lenf bezlerinde şişlik
  • Kemik ve eklem ağrısı
  • Tekrarlayan enfeksiyonlar

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) NEDİR?

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) lenfoid kökenli beyaz kan hücrelerinin (blastlar) gelişimini tamamlamadan kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan kan kanseri türüdür.

Çocuk lösemi hastalarının yaklaşık olarak yüzde 80’i bu grupta yer alır. Yetişkinler için ise bu oran yüzde 20 civarındadır.

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#Lösemi#Akut Lenfoblastik Lösemi#Yorgunluk

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