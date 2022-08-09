Test yaptırınca B vitamini eksikliği çıktı… Takviyeden sonra ise yürüyemez hale geldi!

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B, C, E, A, D… Bunlar sadece alfabenin harfleri değil. Bunlar aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan vitaminlerin sınıflandırılırken aldığı isimler.

Vitaminler söz konusu olduğunda ise daha fazlası mutlaka daha iyi anlamına gelmez.

Oysa bunu unutmaya oldukça meyilliyiz…

FAZLA VİTAMİN ALMAYA FAZLA MEYİLLİYİZ

Avustralyalı bir adama, kan testleri vücudunda eksik olduğunu gösterdikten sonra yüksek dozda B vitamini alması söylendi. Adam sonrasında yürüme yeteneğini kaybetti.

ABC Radio Melbourne'e göre adam önerilen dozun 70 katını alıyordu.

Adamın kızı Alison Taylor, ABC Radyosuna yaptığı açıklamada, 86 yaşındaki babasının, kan testi B6 vitamininde hafif bir eksiklik olduğunu ortaya çıkarana kadar, atif olduğunu ve bağımsız yaşadığını, söyledi.

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Taylor, babasının herhangi bir sağlık bozukluğu belirtisi olmadığını söyledi, ancak doktoru, seviyelerini yükseltmek için 50 miligram B6 vitamini takviyesi verdi. B6 Vitamini, diğer B vitaminleri gibi, karbonhidrat ve proteini parçalayarak vücudun gıdaları enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur. Araştırmalar, vücudun bağışıklık sistemine ve belirli beyin işlevlerine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. GEREKLİ DOZUN 70 KATINI ALDI!

Ancak 50 miligram hem Avustralya hem de ABD'deki standart doz tavsiyesinden çok daha yüksektir. 50 yaş üstü erkekler için günde 1,7 miligram B6 vitamini yeterlidir.

Aslında, çoğu insan tavuk, patates gibi standart gıdaları yiyerek yeterli B6 almalıdır. Hatta spagetti sosu bile B6 vitamini içerir.

Yani, yüksek doz multivitamin, adamın diyetindeki tek B6 değildi: Ayrıca, B6 içeren bir magnezyum takviyesi alıyordu ve B6 ile güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler yiyordu.

Taylor, ABC Radyosuna verdiği demeçte, babasının aylar içinde bacaklarındaki hissi kaybetmeye başladığını ve sonunda artık yürüyemediği için hastaneye gittiğini anlattı.

“On iki ay önce araba kullanıyordu diyen ve babasının adını paylaşmayan Taylor, adamın şu anda yaşlı bakımevinde ve tekerlekli sandalyede olduğunu açıkladı.

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TAKVİYE VİTAMİN SEKTÖRÜ GİDEREK TEHLİKELİ HALE GELİYOR

Giderek daha fazla insan tehlikeli miktarlarda takviye alıyor.

Oysa bir Harvard araştırmasına göre, çoğu Amerikalı, çeşitli yaygın gıdalarda doğal olarak bulunan B6 sayesinde B6 vitamini yönünden eksik değildir.

Sağlıklı yaşam endüstrisi genişledikçe ve diyet takviyelerine olan talep arttıkça, daha fazla Amerikalı çok fazla aldığı için hastalanıyor. Çok fazla melatonin alan çocuklar hakkında zehir kontrol merkezlerine yapılan çağrıların sayısı son on yılda yüzde 530 arttı.

Önleyici bakım uzmanları, A vitamini takviyelerinin yarardan çok zarar verdiğini, çünkü çok fazla alınmasının kemik ağrısına ve saç dökülmesine yol açabileceğini söylüyor.

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B6 vitamini toksisitesi nadirdir. Ünlü Mount Sinai Hastanesine göre, toksisite yaşayan bazı hastalar, takviyeleri almayı bırakırlarsa yürüme yeteneğini yeniden kazanabilirler. ZARAR, GERİ ÇEVRİLEBİLİR DÜZEYDE OLABİLİR

Amerikan Nöroloji Akademisi'ne göre, B6 vitamini doz aşımından kaynaklanan sinir hasarı nadirdir, çünkü suda çözünür bu vitamin fazla alındığında tipik olarak dışarı atılır.

Mount Sinai, 200 miligramı aşan B6 vitamini dozlarının periferik nöropati veya sinir hasarı nedeniyle bacaklarda his kaybına neden olabileceğini belirtiyor.

Taylor, ABC Radyosuna, babasının tamamen iyileşeceğinden artık emin olmadığını, ancak fizik tedavinin onun tekerlekli sandalyesine daha az bağımlı olmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.