ABD’yi sarsan iddia! Doktor kadın, kocasının içeceğine zehir katıp öldürmeye çalıştı!

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53 yaşındaki Jack Chen, doktor karısı Yue Yu'nun, onu zehirlemeye çalıştığı iddiasını ortaya atarak bir anda ABD gündemine bomba gibi düştü.

Koca, doktor karısı Yue Yu'nun Drano marka bir lavabo açıcı sıvı ile onu öldürmeye çalıştığını söyledi. Elinde, bebekleri takip etmek için kullanılan ‘dadı kamerasının’ görüntüleri olduğunu söyleyen adam bu anları New York Post ile paylaştı.

Kocasını zehirlemekle suçlanan dermatolog, iddiaya göre, ayrı yaşadığı eşini öldürmek için adamın içtiği sıcak limonataya sıvı lavabo açıcı kattı. Kadının bunu birden fazla kez yaptığı iddia edildi. New York Post'un ulaştığı kamera kayıtlarında kadının turuncu renkli şişeden bardağa bir sıvı döktüğü açıkça görülüyor

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3 KEZ DENEDİ, HEPSİ TEMMUZ AYINDA!

Jack Chen, mahkemeye sunduğu belgelerde, on yıllık karısı Yue 'Emily' Yu'nun bu eylemlerinin üç defa tekrarlandığını ve hepsinin temmuz ayında gerçekleştiğini söyledi.

Kendisi de bir doktor ve radyoloji uzmanı olan Chen, karısına karşı uzaklaştırma emri talebinde bulunduğu ifadesine göre, ciddi şekilde hasta hissetmeye başladığında şüphelendiğini ve mutfağına bir 'dadı kamerası' kurmaya karar verdiğini söyledi.

Mahkemeye sunulan ve The Post tarafından elde edilen görüntüler, Yu'nun büyük bir kırmızı plastik şişeyi tutarken içindekileri bir bardağa boşalttığını gösteriyor. Başka bir fotoğrafta ise Chen'in bu bardaktaki sıvıyı içtiği görülüyor.

Video görüntüleri, Yu'nun içeriği 11 ve 18 Temmuz'da kocasının sıcak limonata içeceğine döktüğünü gösteriyor, ancak Chen mahkeme başvurusunda, zehirlenme iddiasını perşembe günü Irvine Polisine bildirmeden önce birkaç aydır hasta olduğunu iddia ediyor.

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDE HER ŞEY AÇIK

“Bu video (18 Temmuz'dan itibaren) sıcak limonatamdan bir yudum aldığımı ve ardından Emily'nin lavabonun altından Draino'yu alıp içeceğime dökmek için kapağı çıkardığını gösteriyor. Ve ardından Draino'nun üzerindeki etiketi çıkarıp yerine tekrar koyduğunu gösteriyor.” diyor Chen açıklamasında.

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Chen, karısı ve kayınvalidesinin, kendisini ve 7 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu sözlü, fiziksel ve duygusal olarak taciz ettiğini iddia etti. Chen'e karısına karşı geçici bir yasaklama emri verildi.

Kadına ayrıca mahkeme tarafından oğlundan ve kızından en az 100 metre uzakta durması emredildi.

Chen açıklamasında, “Emily bana küfürler etti ve sürekli hakaret de ediyordu.” derken, eşinin onu çocuklarının önünde de küçük düşürdüğünü açıkladı.

“Emily'nin ebeveynliği, buna ebeveynlik denebilirse tabii, bağırmak, hakaret etmek, sözlü taciz etmek, vurmak, itmek, çekmek ve duygusal olarak taciz etmek etrafında dönüyor.” AVUKAT: BOŞANABİLMEK İÇİN YAPIYOR

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Orange County Şerif'in kayıtlarına göre, kefalet verdikten sonra cuma günü geç saatlerde gözaltından serbest bırakılan Yu aleyhinde, henüz herhangi bir suçlama yapılmadı.

Yu'nun avukatı David Wohl, The Post'a müvekkilinin 'kesinlikle ve açık bir şekilde' kocasını zehirlediğini ve onu ve çocuklarını taciz ettiğini reddettiğini söyledi.

Wohl, “Buna verebileceğim tek yanıt, (Chen'in) umutsuzca boşanma davası açmaya çalışmasıdır” dedi. “Boşanma davası açtığını ve karısı karşısında avantaj elde etmek istediğini düşünün. 33 yılı aşkın avukatlık kariyerimde bu, çok yaygın olarak karşılaştığım bir senaryo.”

Chen'in avukatı Steven Hittelman ise, müfettişlerle iş birliği yaptıklarını ve video görüntülerini Orange County Bölge Savcılığına teslim ettiklerini söyledi.

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ÇOCUKLARINI KARISINDAN ALACAK

Hittelman “Müvekkilim ilk olarak mart veya nisanda bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmeye başladı ve daha fazla test yapıldığında oldukça önemli semptomlar göstermeye başladı” dedi. ”İşte o zaman ağzındaki kimyasal tadı yaşadığı semptomlarla eşitlemeye başladı.”

Chen yaptığı açıklamada, iddia edilen zehirlenmeden kaynaklı olarak iki kez mide ülseri, gastrit ve yemek borusunda iltihaplanma yaşadığını açıkladı.

Chen, cuma günü hem yasaklama emri çıkarttı hem de boşanma davası açtı. Adam çocukların velayetini de annelerinden almak istiyor.