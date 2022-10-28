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Sırt ağrısı için gitti aldığı teşhisle dünya başına yıkıldı! Şimdi kendi cenazesini planlıyor...

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#İngiltere#Akciğer Kanseri#Sırt Ağrısı
Sırt ağrısı için gitti aldığı teşhisle dünya başına yıkıldı Şimdi kendi cenazesini planlıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 17:21

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Raad Islam, yıllardır devam eden sırt ağrılarının sebebinin akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Kanserin beynine ve omurgasına yayılarak ölümcül bir hale gelmesi ile genç yaşında vasiyetini yazıp kendi cenazesini planlayan Islam, insanları hastalığın belirtilerine karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

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Koronavirüs pandemisi sırasında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan 32 yaşındaki Raad Islam, ülkesinin verdiği sağlık savaşında ön cephede savaştığı için yorgun düşmüştü.

İngiltere'de yaşayan hemşire, ara sıra çektiği sırt ve bel ağrılarını da uzun saatler ağır şartlarda çalışmasına bağladı. Ancak 2 sene sonra çektiği ağrılar dayanılmaz bir hal aldı.

AĞRILARI YÜZÜNDEN YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Ağrılar o kadar kötüleşmişti ki genç adam desteksiz yürüyemez hale gelmişti.

2021 yılının yazında doktora giden Raad yapılan taramalar sonucunda hiç beklemediği yıkıcı bir teşhis aldı.

Sırt ağrısı için gitti aldığı teşhisle dünya başına yıkıldı Şimdi kendi cenazesini planlıyor...

32 yaşındaki Raad Islam

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SIRT AĞRISININ SEBEBİ AKCİĞER KANSERİ ÇIKTI

Genç hemşirenin çektiği sırt ağrılarının sebebi akciğer kanseriydi.

Hayatı boyunca hiç sigara içmediğini anlatan Raad aldığı teşhis ile dünyasının başına yıkıldığını belirtti ve şunları söyledi;

"Birkaç yıldır ara sıra sırt ağrıları çekiyordum. 2019'un sonuna doğru durumum ağırlaştı. 2021 yılının Mart ayında ağrılarım o kadar kötüydü ki yürüyemez hale geldim. Gittiğim doktorların yaptığı tarama sonucunda kanser teşhisi aldım ve ertesi gün hastaneye kaldırıldım"

KANSER BEYNİNE VE OMURGASINA YAYILDI

Genç adam aldığı trajik teşhisin ailesini ve sevdiklerini kedere boğduğunu belirtti ve "Hastalığımı ilk öğrendiğimde ben de yıkıldım ancak sırt ağrılarımın sebebini öğrenmek beni garip bir şekilde rahatlattı" dedi.

Yaklaşık 1 yıldır tedavi görmesine rağmen kanser genç adamın omurgasına ve beynine yayıldı ve ölümcül bir hale geldi.

Hastalığının ölümcül bir hale gelmesinin önündeki seçenekleri sınırladığını anlatan Raad, "Doktorların verdiği ilaçlar sayesinde hareket edebilme kapasitem az da olsa arttı ancak çok fazla ağrı kesici alıyorum." dedi.

Sırt ağrısı için gitti aldığı teşhisle dünya başına yıkıldı Şimdi kendi cenazesini planlıyor...

The Christie kanser tedavi merkezi

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VASİYETİNİ YAZDI KENDİ CENAZE TÖRENİNİ PLANLIYOR

Genç yaşta vasiyetini yazan ve kendi cenaze törenini planlayan Raad şimdi hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı.

Akciğer kanserine yakalanan kişilerin yüzde 20'sinin hiç sigara içmediğini hatırlatan genç adam doktorların da hastaların da akciğer kanserinin belirtileri konusunda daha dikkatli olmasını istiyor.

"AKCİĞERİ OLAN HERKES AKCİĞER KANSERİ OLABİLİR"

The Christie kanser tedavi merkezinden Marie Eaton hastalığa ilişkin yaptığı açıklamada " AKCİĞER KANSERİ en yaygın ve ciddi kanser türlerinden biridir. Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 47.000 kişi bu teşhisi alıyor. Raad gibi, akciğer kanserine yakalanan kişilerin yüzde 10 ila yüzde 20'si hiç sigara içmemiştir. Akciğeri olan herkes akciğer kanseri olabilir." ifadelerini kullandı.

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#İngiltere#Akciğer Kanseri#Sırt Ağrısı

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