Bir yılda 25 kilo verdi! Doktorlar 'çok gençsin' diye tarama yapmadı, kanser olduğu ortaya çıktı...

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan Ashley Teague 2019 yılının bahar aylarında kilo vermeye başlamıştı ancak bu durumu çok ciddiye almıyordu. Serbest bir fotoğrafçı olarak çalışan Ashley, yeme biçimini ya da egzersiz düzenini değiştirmemişti. Bu nedenle de verdiği kiloların gece geç saatlere kadar yaptığı mesaiden kaynaklandığınıdüşündü ve herhangi bir hastalıktan şüphelenmedi.



Bir önceki yıl çok yakın bir arkadaşını amcasını kaybeden genç kadın hayatının en kötü dönemlerinden birini yaşadığı için verdiği kiloların onun iyileşen zihinsel ve fiziksel sağlığını yansıttığını düşünüyordu.



BİR YIL İÇERİSİNDE 25 KİLO VERDİ



Ancak bu durum kısa süre içerisinde daha ciddi bir hal almaya başladı. 2 çocuk annesi genç kadın bir yıl içerisinde tam 25 kilo verdi. Çekim yaptığı sıralarda yan taraflarında inanılmaz bir ağrı hissediyordu ve sürekli olarak ishalden şikayetçiydi.



DOKTORLAR 'HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU' OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Belirtilerin giderek daha da netleşmesi ile endişeye kapılan Ashley doktora gitti. Pratisyen hekim ishal ve ağrıların sebebinin Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) olduğunu söyledi ve bir kaç ilaç önerdi. Ancak genç kadın sadece bir ay sonra aynı semptomlar ve kanlı ishal ile hastaneye geri döndü.



'ÇOK GENÇSİN' DİYEREK KOLONOSKOPİ TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİLER



Endişeleri giderek artan Ashley hastalığına ilişkin yaptığı açıklamada "İçimden bir şeylerin son derece yanlış olduğunu biliyordum" dedi. Genç kadın doktorlardan kendisine kolonoskopi yapmalarını istedi ancak uzmanlar Ashley'in yaşının çok genç olması nedeni ile kolonoskopiyi reddetti.



AYLAR SONRA YAPILAN TARAMA HASTALIĞI ORTAYA ÇIKARDI



Genç kadın daha sonra hastaneye yaptığı ziyaretlerde annesinin Lynch sendromu olduğunu doktorlara söyledi. Bu durum tedavi sürecini tamamen değiştirdi.



Kalıtsal polipozis olmayan kolorektal kanser (HNCC) olarak da bilinen Lynch Sendromu, kolorektal kanserlere yakalanma riskini ciddi oranda artıran genetik bir bozukluktur. Kalıtsal kolorektal kanserlerin en yaygın sebebidir. Genel kolorektal kanserlerin % 3 – 5’ini oluşturur.

Ashley'in yapılması için 6-7 ay ısrar ettiği kolonoskopinin sonuçları genç kadının gerçek hastalığını ortaya çıkardı. 2 çocuk annesi genç kadın kolon kanseriydi ve bağırsaklarında beysbol topu büyüklüğünde bir tümör vardı. Kanserin 2. aşamasında olduğu belirtilen genç kadın acilen ameliyata alındı.



"VÜCUDUNUZ SİZE GEREKLİ İŞARETLERİ VERİYOR, ONU İYİ DİNLEYİN"

Acı gerçekle yüzleştiği anı "O an dünyanın durduğunu hatırlıyorum. İnsanların ne dediğini duymadım. Her şey çok sesiz ve soğuktu" sözleri ile anlatan Ashley şimdi kolon kanseri konusunda farkındalık yaratmak için çaba veriyor.



Ashley altı yıl önce annesine teşhis konulduğunda kendisine de tarama yapılsaydı, doktorların kanseri daha erken yakalayacağını düşünüyor. Lynch sendromuna sahip insanlar tipik olarak 20'li yaşlarında kolon kanseri taramalarına başlar ve her iki yılda bir kontrollerini tekrarlarlar.



Hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çeken genç kadın, "Vücudunuz size gerekli işaretler veriyor, bu yüzden onu iyi dinleyin." diyerek insanları kolon kanserine karşı dikkatli olmaya çağırdı.



kolon kanseri NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?



Türkiye’de akciğer kanserinden sonra en çok görülen kanser türü olan kolon kanserinde (Kalın Bağırsak Kanseri) anormal hücrelerin büyüyerek polip oluşturmasının başlangıcı ile kolon kanseri gelişimi arasında geçen süreç yaklaşık 7-10 yıldır.



Oldukça sinsi bir şekilde ilerleyen kalın bağırsak kanserinin teşhisi oldukça zordur. Mutlaka bir dizi testlere bakılmalıdır. Bu testlerin başında dışkı testi geliyor. Gizli kan testi de adı verilen bu testte dışkının kanlı olup olmadığına bakılır. Bunların dışında radyolojik ve laboratuvar incelemeleri de yapılmaktadır. Son olarak endoskopiden geçirilen kişilerin hastalıkları kesin olarak teşhis edilir.



Hastalığın en belirgin belirtileri ise şunlardır:



1- Sürekli doluluk hissi: Kolon kanserine yakalanan kişiler tuvalete çıktıklarında dahi rahatlayamazlar. Doluluk hissi bağırsaklarda daha yoğun hissedilirken mide organını da sıkıştırabilir. En büyük ve yaygın belirtilerin başında gelmektedir.

2- Dışkılamada zorlanma: İlerleyen safhalarda hastalar tuvaletlerini yaparken güçlük çeker. Aynı zamanda dışkılama esnasında yoğunlukla ağrı hissedilebilir. Söz konusu ağrılar sadece yemeklerden sonra değil günün her saatinde ortaya çıkabilir.

3- Makattan kan gelmesi: Hastalığın ilerlediğinin ve kanserin yayıldığının en büyük belirtilerinden biri makattan kan gelmesidir. Böyle durumlarda en yakın hastaneye gidilmeli ve uzman bir doktora görünmelidir.