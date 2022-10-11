Kas ağrısı sanmıştı kanser olduğu ortaya çıktı! Bir yıl sonra hayatını kaybetti...

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İngiltere'de yaşayan 43 yaşındaki okul müdürü Ros Atkins, kocası John ve altı yaşındaki kızları Maggie ile İskoçya'da tatildeyken vücudunun sağ tarafında bir ağrı hissetti.

Çevresindeki herkesin 'ilham verici bir öğretmen' olarak tanımladığı Ros vücudundaki ağrıların kas çekilmesi ya da kas ağrısı olabileceğini düşünerek üstünde durmadı. Ancak tatil bittikten sonra eve döndüklerinde ağrılar daha da ağırlaşmaya başladı.

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Talihsiz kadın ağrılarının sebebini öğrenmek içi aile hekimine gitti, ancak doktor akciğerinde pıhtı olabileceğini belirterek acilen uzman bir doktora görünmesi gerektiğini belirtti.

43 yaşındaki kadın uzman doktora gidip MRI taramasına alındığında gerçekten de ciğerinde kanserli hücreler görüldü.

Yapılan testlerden sonra kadının çektiği ağrıların sebebinin 'bağırsak kanseri' olduğu ortaya çıktı.



Kadının vücudundaki ağrılar zaman zaman iğneleme, zaman zaman kas çekilmesi şeklindeydi...

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18 AY İLE 5 YIL ARASINDA ÖMRÜNÜN KALDIĞI SÖYLENDİ

Ros'un kanseri 4. evredeydi, ciğerlerine ve lenf bezlerine yayılmıştı. Doktorlar kadına 18 ay ile 5 yıl arasında ömrünün kaldığını söylediler.

6 yaşında bir kız çocuğu olan kadın ömrünü uzatmak için her yolu denemeye karar verdi ve uzun süren bir kemoterapi tedavisi aldı.

HİKAYESİNİ FARKINDALIK YARATMAK İÇİN KULLANDI

Hastalıkla mücadele etmek için aylarca çaba veren Ros bu süre içinde çalışmaya devam etti ve hikayesini farkındalık yaratmak için kullandı.

Başka insanların kanser belirtilerini fark etmeleri ve kendi vücutlarını tanımaları için mücadele eden öğretmen bu ayın başında, 3 Ekim'de hayatını kaybetti.

Ros'un ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken kocası kanser hastaları için bir yardım kampanyası başlattı.



Ros'un kocası John'un paylaştığı fotoğraflar

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KOLON KANSERİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Türkiye’de akciğer kanserinden sonra en çok görülen kanser türü olan kolon kanserinde (kalın bağırsak kanseri) anormal hücrelerin büyüyerek polip oluşturmasının başlangıcı ile kolon kanseri gelişimi arasında geçen süreç yaklaşık 7-10 yıldır.

Kolon kanseri riskini arttıran faktörler şunlardır;

1- Yaş faktörü: Her tip kanserde yaş faktörü çok önemli bir yer tutmaktadır. Kırk yaş üstü kişilerde kolon kanseri görülme riski yüzde yetmiş oranında daha fazladır.

2- Kilo faktörü: Obezitenin sadece kilo artışı ve yaşam standartlarını düşürmediği bilinen bir gerçektir. Aşırı kilolar birçok farklı hastalığın çok daha hızlı yayılmasına neden olur. Bu hastalıklardan biri de kolon kanseridir. Aşırı kilo ile birlikte fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getiremeyen vücutta bağırsak hareketleri de düzensizleşir. Bu da kalın bağırsak kanseri riskini tetikler.

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3- Beslenme alışkanlıkları: Kolon kanseri en fazla ABD'de görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise donmuş yağlarla hazırlanan fast-food yeme alışkanlıklarının had safhaya varmasıdır. Bu tür besinler bağırsaklara ve tüm vücuda büyük oranda zarar veriyor. Düzenli ve dengeli beslenen kişilerde ise kolon kanseri riski en aza indirgeniyor.

4- Sigara ve alkol tüketimi: Bilinenin aksine sigara ve alkol tüketimi sadece akciğer kanseri riskini arttırmaz. Bununla birlikte başta kolon olmak üzere birçok kanserin yayılmasında da etkilidir. Özellikle elli yaş üstü kişilerin bu tür zararlı alışkanlıklardan tamamen kurtulması gerekmektedir.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

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1- Sürekli doluluk hissi: Kolon kanserine yakalanan kişiler tuvalete çıktıklarında dahi rahatlayamazlar. Doluluk hissi bağırsaklarda daha yoğun hissedilirken mide organını da sıkıştırabilir. En büyük ve yaygın belirtilerin başında gelmektedir.

2- Dışkılamada zorlanma: İlerleyen safhalarda hastalar tuvaletlerini yaparken güçlük çeker. Aynı zamanda dışkılama esnasında yoğunlukla ağrı hissedilebilir. Söz konusu ağrılar sadece yemeklerden sonra değil günün her saatinde ortaya çıkabilir.

3- Makattan kan gelmesi: Hastalığın ilerlediğinin ve kanserin yayıldığının en büyük belirtilerinden biri makattan kan gelmesidir. Böyle durumlarda en yakın hastaneye gidilmeli ve uzman bir doktora görünmelidir.

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Kolon kanserinin belirtileri kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.

SİNSİ İLERLİYOR

Oldukça sinsi bir şekilde ilerleyen kalın bağırsak kanserinin teşhisi oldukça zordur. Mutlaka bir dizi testlere bakılmalıdır. Bu testlerin başında dışkı testi geliyor. Gizli kan testi de adı verilen bu testte dışkının kanlı olup olmadığına bakılır. Bunların dışında radyolojik ve laboratuvar incelemeleri de yapılmaktadır. Son olarak endoskopiden geçirilen kişilerin hastalıkları kesin olarak teşhis edilir.