'Kral'ın gayrimeşru çocuğuyum' demişti... Gizemli ölüm!

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66 yaşındaki adam Cumartesi akşam saat 10 civarında Katalan şehri Girona yakınlarındaki bir barda arkadaşı ile buluşmaya gitti. Siparişini verdikten sonra birden yere yığılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görgü tanıklarından biri ispanyol basınına yaptığı açıklamada "Bir arkadaşı ile geldi, sipariş verdi. Masaya doğru ilerlerken birden yere yığıldı. Elindeki içecekten bir yudum almaya fırsatı kalmadı bile" dedi.

GİZEMLİ ÖLÜM! POLİS 'DOĞAL NEDENLER DEDİ AMA...

Polis otopsi raporu tamamlanmamasına rağmen adamın doğal sebepler nedeni ile öldüğüne inandıklarını söyledi. Ancak kralın oğlu olduğunu iddia ederek ülke gündemine oturan adamın ölümü büyük yankı uyandırdı ve gazete manşetlerinde 'gizemli ölüm' başlığı ile yer aldı.



Albert Sola/Facebook

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İki çocuk babası Sola, dava sürecinde kralın kızı olduğunu kanıtlamaya çalışan Belçikalı ev hanımı Ingrid Sartiau ile güçlerini birleştirmişti. 2012 yılında İspanya'da bir araya gelen ikilinin yaptırdıkları DNA testi aynı babaya sahip oldukları konusunda yüzde 99 eşleşme göstermişti.

Sola, İspanya'nın eski kralının, 1950'lerde Barselona'ya yaptığı bir gezi sırasında biyolojik annesiyle tanıştığını iddia ederken, Belçikalı ev hanımı Sartiau annesinin Kral Carlos için 'Bu adam senin baban' dediğini iddia ediyor.

MAHKEME İKİSİNİN DAVASINI DA REDDETTİ

İkilinin yaptığı DNA testi o dönem büyük yankı uyandırdı, hatta gazeteler Kral'ın tahtı bırakabileceğini iddia etti ancak İspanya Yüksek Mahkemesi her ikisinin de babalık davasını reddetti.

Bu skandallardan kısa bir süre sonra Kral Carlos yaklaşık 40 yıl oturduğu tahttan çekildi ve 18 Haziran 2014'teyerini oğlu Felipe'ye bıraktı.2 Haziran 2019'da Carlos'un kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiği duyuruldu.



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1975-2014 yılları arasında hüküm süren Kral Carlos'un adı hep skandallarla anıldı. 2012 yılında Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan ve hakkında soruşturma açılan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaş yolsuzluk iddialarının ardından kesildi.

Hakkındaki iddialar ayyuka çıkan Carlos geçtiğimiz sene, Kraliyet imajının zarar görmesinden dolayı ülkeden ayrılma kararı almıştı.

1976-1994 YILLARI ARASINDA 2,154 YASAK İLİŞKİSİ OLDU

İspanyol yazar Amadeo Martinez Ingles 2016 yılında Kral Carlos ile ilgili yazdığı 'The King of 5,000 Lovers' kitabında eski kralı 'seks bağımlısı' olarak tanımladı ve Carlos'un Kral Felipe'nin annesi Kraliçe Sofia ile evlendikten sonra bile yüzlerce ilişkisi olduğunu iddia etti.

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Yazar eski kralın 1976 ile 1994 yılları arasında 2,154 yasak ilişkisi olduğunu öne sürdü.



Eski Kral Carlos, Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde

YÜKSEK LİBİDOSU NEDENİ İLE KADINLIK HORMONU VERİLDİ

Ülkenin eski istihbarat yetkilisi Jose Villarejo da kralın hareketli aşk hayatı ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Kralın yüksek libidosunun 'devlete bir tehdit' olarak görüldüğünü iddia eden yetkili, istihbarat birimlerinin krala 'kadınlık hormonu' verilmesini kararlaştırdığını iddia etti.

Şimdilerde 82 yaşında olan eski Kral Carlos adının karıştığı skandallar sonrası İspanya'dan ayrıldı ve Abi Dabi'ye gitti. Kral son olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenaze töreninde görüldü.