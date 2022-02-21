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Sınırlar açıldı: 704 gün sonra gözyaşlarıyla büyük buluşma!

#Avustralya#Sınırlar Açıldı#Koronavirüs
Sınırlar açıldı: 704 gün sonra gözyaşlarıyla büyük buluşma

Avustralya, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl boyunca yabancı ziyaretçilere kapalı tuttuğu sınırlarını bugün itibariyle açtı. Sevdiklerinden ve ailelerinden 704 gün boyunca ayrı kalan Avustralyalıların havaalanında yaşadıkları duygusal anlar ise dünya çapında gündem oldu...

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Covid-19 vakalarındaki artışın ardından en katı kuralları uygulayan ve sınırlarını uluslararası uçuşlara kapatan Avustralya, bugün itibariyle yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Yasağın kalkmasının ardından ilk kafile ülkeye ulaşırken, 704 gün sonra sevdiklerine kavuşan Avustralyalılar duygu dolu anlar yaşadı.

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, BAE ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen uçaklarla “normalleşme” adına ilk adımlarını atan ülkeye, 24 saat içinde 60’a yakın uluslararası uçak iniş yapacak.

Avustralya’nın “ekonomik kurtarma planları” kapsamında önemli bir kilometre taşını işaret ettiği uluslararası uçuşlar, 3 Mart’a kadar açılmayacak olan Batı Avustralya dışında tüm eyalet ve bölgelere yapılabilecek.

İşte ilk fotoğraflar!

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Avustralya’da tam aşılı ziyaretçiler rahatça dolaşabilecek ancak tıbbi muafiyeti olmayan aşısız yolcular, varış durumlarına bağlı olarak 7 ila 14 gün boyunca otel karantinasına girmek zorunda kalacak. Ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin, konaklama yerlerine vardıktan sonraki 24 saat içinde PCR veya hızlı antijen testi yaptırmak zorunda kalacak ve toplu taşıma ile seyahat etmeyecek.

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Sınırlar açıldı: 704 gün sonra gözyaşlarıyla büyük buluşma

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, turistleri “Avustralya’ya Doğru Tatil” için rezervasyon yaptırmaya çağırırken, Avustralya halkına, yeniden açılmanın güvenli olduğunu belirtti.

Avustralya'ya gelebilecek 1,2 milyon insan olduğunu belirten Morrison, Avustralya'ya yaklaşık 56 uçuş gerçekleşeceğini ve bu sayının daha da artacağını söyledi.

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Federal Ticaret Turizm ve Endüstri Bakanı Dan Tehan, havaalanında yaptığı açıklamada "yıllardır bu kapanmadan yara alan Avustralya ve ülke turizmi için harika bir gün yaşıyoruz. Burada tıpkı bir parti havası var. İnsanların nasıl kavuştuğunu, kucaklaşmaları ve akan gözyaşlarını görmek harikaydı. Gelecek çok çok parlak görünüyor." dedi.

Sınırlar açıldı: 704 gün sonra gözyaşlarıyla büyük buluşma

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"Bu sınırları açık tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye bakanın da havaalanına üzerinde "Hoş geldiniz" yazan mavi bir tişört giymiş olduğu gözlerden kaçmadı.

Sydney'e gelen herkes havaalanında kanguru ve koala oyuncaklarıyla, çiçeklerle ve Avustralya'ya özgü Vegemite adlı yiyecek ve okaliptüs yapraklarıyla karşılandı. gözyaşları içinde kavuşan ailelere çiçekler verildi.

Öte yandan adeta bir karnavalı andıran görüntülerin arasında kurulan özel platforma çıkarak Avustralyalı sanatçıların sevilen şarklılarını çalan bir DJ bile vardı.

Sınırlar açıldı: 704 gün sonra gözyaşlarıyla büyük buluşma

Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yolcuların bir kısmı sevdiklerine haber vermeyerek sürpriz yapacaklarını söylerken bir kısmı da teknoloji sayesinde sevdikleriyle uzaktan da olsa konuştuklarını ancak bu iki yılın kalplerinde onulmaz yaralar açtığını ifade etti.

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