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Yeni Zelanda, sınırlarını açıyor

#Yeni Zelenda#Koronavirüs#Sınır
Yeni Zelanda, sınırlarını açıyor

Yeni Zelanda, Covid-19 nedeniyle 2 yıl boyunca kapalı tuttuğu ülke sınırlarını açma kararı aldığını duyurdu.

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Yeni Zelanda’da Covid-19 nedeniyle 2 yıl boyunca ülkeye giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Şubat ayında sınırların açılacağını açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya’dan gelecek tam aşılı Yeni Zelanda vatandaşlarına sınırların 27 Şubat, diğer ülkelerden gelecek tam aşılı ziyaretçilere ise 13 Mart’ta sınırların açılacağını duyurdu. Başbakan sınırların açılmasının, insanların bir araya gelerek sağlık sisteminin Covid-19 vakalarındaki artışı yönetebilmesini sağlayacağını söyleyerek “Salgından önce de bir hayat vardı salgından sonra da olmalı” ifadelerini kullandı. “İstediğimiz hedefe ulaşma yolundayız” diyen Başbakan, henüz istedikleri noktada olmadıklarını da değindi.

Hükümet tarafından alınan yeni Covid-19 kararlarına göre, ülkeye giriş yapan vatandaş ya da ziyaretçilerden kendilerini tecrit etmeleri istenecek ancak devlet kontrolünde olan zorunlu karantina uygulanmayacak. Ülkeye, 12 Nisan’dan itibaren 5 bin Uluslararası öğrenci kabul edilebilecek.

Salgının başından itibaren Covid-19 vakalarının önüne geçebilmek için katı önlemler alarak kısıtlamalar getiren ülkede, 12 yaşından büyük vatandaşların yüzde 94’ü Covid-19 aşıları yaptırırken, yüzde 56’sına da hatırlatıcı doz uygulandı.

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SINIRLAR 5 AŞAMALI AÇILACAK

Ülkeye Avustralya’dan gelecek Yeni Zelanda vatandaşları, 27 Şubat itibariyle girebilecek fakat yurt dışından gelen ziyaretçiler 13 Mart’ta giriş yapabilecek. 12 Nisan itibariyle 5 bin Uluslararası öğrenci kabul edilecek olan ülkeye vizesiz giriş yapabilen ziyaretçiler ise Temmuz ayında giriş yapabilecek. Ekim ayı itibariyle de ülkeye tüm ziyaretçiler giriş yapabilecek.

Avustralya’da salgının başından bu yana 53 can kaybı ve 17 bin Covid-19 vakası tespit edilmişti.

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#Yeni Zelenda#Koronavirüs#Sınır

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