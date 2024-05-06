Şi’den beş yıl sonra Avrupa çıkarması

Haberin Devamı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği’nin (AB) bu ülkeyi iyiden iyiye sistemik hasım olarak görmeye başladığı bir ortamda Avrupa’ya geldi. Şi’nin Fransa’dan başlayan ve Sırbistan ile Macaristan’ı da kapsayacak ziyaretleri hem konjonktür nedeniyle hem de beş yıldır bir ilk olması açısından önemli. Hava beş yıl öncesine göre dramatik bir şekilde değişmiş durumda. Şi’nin Ukrayna barış konferansına katılım, Rusya’ya desteği azaltma ve AB için daha fazla ekonomik fırsat mesajı mı vereceği yoksa böl ve yönet yaklaşımını mı koruyacağı merak ediliyor.

Haberin Devamı

Çin lideri Şi Cinping’i (solda) havalimanında Fransa Başbakanı Gabriel Attal (sağda) karşıladı.

ZORLU AYAK FRANSA

Ticari savaş aşamasına doğru gitme sinyalleri veren AB-Çin ilişkilerinde yaşanan ciddi sıkıntılar ve Pekin’in Ukrayna’daki savaşta benimsediği tavır özellikle ziyaretin Fransa ayağının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Şi, bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ilk aşamasına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak. İki lider ve eşleri yarın Fransa’nın İspanya sınırındaki Pirene dağlarında öğle yemeğinde bir araya gelecek.

STRATEJİK TERCİH

Şi’nin Sıbristan ve Macaristan başkentlerine yapacağı ve stratejik tercih izlenimi veren ziyaretlerin tonunun ise Fransa’dakine oranla çok daha olumlu, görüşmelerin de eleştirilerden arındırılmış olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki ülke de Çin tarafından yatırım yağmuruna tutulmuş durumda. Çin’in Rusya’yla ilişkilerini derinleştirmesi de bu iki ülke açısından sorun yaratmıyor. Bu yıl sonunda Macaristan’daki Çin yatırımlarının 30 milyar Euro’yu bulması beklenirken, Şi’nin son sekiz yılda ikinci kez ziyaret edeceği Sırbistan da 15 yıldır Çin’le yakın ekonomik ve siyasi işbirliğine dayalı kapsamlı stratejik ortaklık geliştirdi.

SEMBOLİK BOYUTU DA VAR

ÇİN lideri Şi’nin üç ülkeyi kapsayan ziyaretinin sembolik boyutu da dikkatlice tasarlandı. Fransa ziyareti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılına denk getirildi. Bu çerçevede bugün Paris’te kapsamlı bir tören düzenlenecek.