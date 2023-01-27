Seferi astronot: Uzayda oruç tutmayacağım

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SPACE X’in 6 Şubat’ta Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidecek olan Dragon kapsülünün mürettebatı basın toplantısında soruları yanıtladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin uzaya göndereceği ikinci astronot olmaya hazırlanan Sultan el-Neyadi, 6 ay sürecek görevin ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle oruç tutup tutmayacağının sorulması üzerine, “Ben seferi tanımı içindeyim” dedi ve bu nedenle orucun zorunlu olmadığını ve tutmayabileceğini belirtti. Neyadi, her şeyin görevi tehlikeye sokabileceğini ya da mürettebat üyelerini riske atabileceğine dikkat çekerek, yeterli miktarda yemek yenmesine izin verildiğini söyledi.

SUUDİ KRAL’IN OĞLU DA GİTTİ

Neyadi, ramazan ayını uzayda geçiren ilk Müslüman değil. Suudi Arabistan Kralı Selman’ın üçüncü oğlu Sultan bin Selman, 1985’te ABD uzay mekiği Discovery ile uzaya gitmiş, yolculuğu da ramazanın son günlerine denk gelmişti. ‘Uzayda Yedi Gün’ adlı kitabında uzayda geçirdiği süre boyunca İslami görevlerini yerine getirmekten kapsamlı bir şekilde bahseden Selman, uzayda oruçlu olarak günü bitirdiğinde çok susadığını, arkadaşlarının da iftar saatinde uyumaları gerekirken kendisine eşlik ettiğini anlatmıştı.

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‘İSLAM DİNİ MÜSAMAHAKÂR’

Malezyalı ortopedi cerrahı ve öğretim görevlisi olan Şeyh Muszaphar Shukor da 2007 yılında Rus kozmonot Yuri Malenchenko ve Amerikalı astronot Peggy Whitson ile birlikte uzaya gitmiş, ramazan ayını orada geçirmişti. Malezyalı astronot, seyahati öncesi İslam dininin müsamahakâr olduğunun altını çizmiş, gazetecilere verdiği demeçte “Uzayda oruç tutamazsam bunu daha sonra yapabilirim” diye konuşmuştu.