Seçim öncesi Putin'den flaş hamle... Savaş karşıtlarının mallarına el koyacak

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Moskova yönetimi, Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri harekat ile ilgil bir dizi katı yasayı kabul etmişti. Kremlin yönetimi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yönelik eleştirileri yasakladı. Hükümet Rusya-Ukrayna savaşında karşı çıkanları sert bir şekilde cezalandırıyor. Birçok muhalif isim, savaşa karşı durdukları için ağır hapis cezalarına çarptırıldı.



Bu cezalara ek olarak AFP'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir yasayı yürürlüğe koydu. Yeni imzalanan yasa, savaşı eleştirmekten hüküm giymiş kişilerin paralarına, ev-konut gibi mülklerine, varlıklarına ve değerli eşyalarına el koyulmasına olanak tanıyor.

YURT DIŞINA YERLEŞEN RUSLARI HEDEF ALABİLİR



Rusya parlamentosu Duma'nın tasarıyı desteklemesinden iki hafta sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin yasayı imzaladı. Duma Sözcüsü Vyacheslav Volodin geçen ay yaptığı açıklamada, "Yasa vatanlarına ihanet eden ve askerlerimizin sırtına tüküren hainleri hedef alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Moskova hükümet yetkilileri, askeri harekatı protesto etmek için ülkelerini terk eden yüz binlerce Rus'u düzenli olarak hain olarak nitelendiriyor. Bu yüzden yasanın harekatı eleştirdiği için hakkında yakalama kararı olan bu yüzden yurt dışına yerleşerek sürgün hayatı yaşayan ve harekatı eleştiren kişilerin mallarını da hedef alması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Yasanın, Ukrayna saldırısının ikinci yıldönümünden ve Rusya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir ay önce yürürlüğe girmesi dikkat çekti. 22 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yılı doluyor. Savaş güneydoğudaki Kırım Yarımadası ile doğuda bulunan Donbass bölgesinde kitlenmiş durumda. Ukrayna Karadeniz'de Rus deniz unsurlarına karşı operasyonlar düzenlerken, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve SİHA saldırıları devam ediyor.



Öte yandan Nisan'da yapılacak Başkanlık Seçimleri için Devlet Başkanı Vladimir Putin de adaylığını açıkladı. Putin, 2008-2012 yılları arasındaki başbakanlık görevi harici 1999'dan bu yana Rusya'nın devlet başkanlığı görevini yürütüyor.