İsrail savaş uçakları güney Lübnan'daki iki Hizbullah hedefine saldırdı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerinin güney Lübnan'daki iki Hizbullah askeri tesisine saldırdığını söyledi. Açıklamaya göre mevzilerden biri İsrail'e füze fırlatmak için kullanılmıştı. Ordu ayrıca Salı günü erken saatlerde Lübnan topraklarından iki roket fırlatıldığını tespit ettiğini ve füzelerin nüfusun bulunmadığı bölgelere düştüğünü söyledi.