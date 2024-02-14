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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail medya kuruluşu Walla, ismi açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere atıfta bulunarak, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirler karşılığında serbest bırakmak istediği Filistinli tutuklu sayısının devam eden müzakerelerdeki "ana boşluk" olduğunu bildirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri Salı günü, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın birkaç aile üyesiyle birlikte Gazze tünelinde yürürken çekilmiş görüntülerini yayınladı.
Doğrulanması durumunda bu Sinwar'ın savaştan sonra elde edilen ilk görüntüsü olacak.
İsrail basını 10 Ekim'de çekilen bir dakikalık klipte Sinwar'a eşi, çocukları ve kardeşinin eşlik ettiğini yazdı.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerinin güney Lübnan'daki iki Hizbullah askeri tesisine saldırdığını söyledi. Açıklamaya göre mevzilerden biri İsrail'e füze fırlatmak için kullanılmıştı. Ordu ayrıca Salı günü erken saatlerde Lübnan topraklarından iki roket fırlatıldığını tespit ettiğini ve füzelerin nüfusun bulunmadığı bölgelere düştüğünü söyledi.
Filistin Tutuklular İşleri Komisyonu ve Filistinli Esirler Derneği tarafından yayınlanan son istatistiklere göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7.000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.
New York Times'ın haberine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında esir değişimi ve ateşkes için Kahire'de yapılan görüşmeler üç gün daha uzatıldı.
Hizbullah şefi Hasan Nasrallah, silahlı grubunun İsrail'e yönelik sınır ötesi bombardımanının ancak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "saldırısının" sona ermesiyle sona ereceğini söyledi ve Lübnan sınırındaki düşmanlıkları durdurmaya yönelik şu ana kadar diplomatik çabaların yalnızca İsrail'e fayda sağladığını söyledi.
Sınırda bir ateşkes için tek bir şart öne süren Hizbullah lideri Televizyonda yayınlanan konuşmasında, "O gün, Gazze'de ateş kesildiğinde güneydeki ateşleri de durduracağız" dedi.