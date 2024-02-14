×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hizbullah lideri sessizliğini bozdu! Nasrallah İsrail'e tek bir şart sundu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hizbullah lideri sessizliğini bozdu Nasrallah İsraile tek bir şart sundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 09:02

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hizbullah lideri Nasrallah sessizliğini bozdu. Nasrallah, ateşkes için tek bir şart sundu. İsrail Hamas liderlerinden Sinwar'ın savaşın başından beri ilk görüntüsüne ulaştı. Görüntüler İsrail basınında geniş yer buldu.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail medyası: Filistinli mahkumların serbest bırakılması müzakerelerdeki 'ana boşluk'

İsrail medya kuruluşu Walla, ismi açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere atıfta bulunarak, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirler karşılığında serbest bırakmak istediği Filistinli tutuklu sayısının devam eden müzakerelerdeki "ana boşluk" olduğunu bildirdi.

IDF, Hamas lideri Sinwar'ın Gazze tünelindeki görüntülerini yayınladı
IDF, Hamas lideri Sinwarın Gazze tünelindeki görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri Salı günü, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın birkaç aile üyesiyle birlikte Gazze tünelinde yürürken çekilmiş görüntülerini yayınladı.


Doğrulanması durumunda bu Sinwar'ın savaştan sonra elde edilen ilk görüntüsü olacak.


İsrail basını 10 Ekim'de çekilen bir dakikalık klipte Sinwar'a eşi, çocukları ve kardeşinin eşlik ettiğini yazdı.

İsrail savaş uçakları güney Lübnan'daki iki Hizbullah hedefine saldırdı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerinin güney Lübnan'daki iki Hizbullah askeri tesisine saldırdığını söyledi. Açıklamaya göre mevzilerden biri İsrail'e füze fırlatmak için kullanılmıştı. Ordu ayrıca Salı günü erken saatlerde Lübnan topraklarından iki roket fırlatıldığını tespit ettiğini ve füzelerin nüfusun bulunmadığı bölgelere düştüğünü söyledi.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bini aştı
Batı Şeriada gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bini aştı

Filistin Tutuklular İşleri Komisyonu ve Filistinli Esirler Derneği tarafından yayınlanan son istatistiklere göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7.000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Kahire görüşmeleri 3 gün daha uzatıldı

New York Times'ın haberine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında esir değişimi ve ateşkes için Kahire'de yapılan görüşmeler üç gün daha uzatıldı.

Hizbullah lideri, Lübnan sınırındaki saldırıları yalnızca Gazze'deki ateşkesin sona erdireceğini söyledi

Hizbullah şefi Hasan Nasrallah, silahlı grubunun İsrail'e yönelik sınır ötesi bombardımanının ancak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "saldırısının" sona ermesiyle sona ereceğini söyledi ve Lübnan sınırındaki düşmanlıkları durdurmaya yönelik şu ana kadar diplomatik çabaların yalnızca İsrail'e fayda sağladığını söyledi.


Sınırda bir ateşkes için tek bir şart öne süren Hizbullah lideri Televizyonda yayınlanan konuşmasında, "O gün, Gazze'de ateş kesildiğinde güneydeki ateşleri de durduracağız" dedi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail medyası: Filistinli mahkumların serbest bırakılması müzakerelerdeki 'ana boşluk'
timelineIDF, Hamas lideri Sinwar'ın Gazze tünelindeki görüntülerini yayınladı
timelineİsrail savaş uçakları güney Lübnan'daki iki Hizbullah hedefine saldırdı
timelineBatı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bini aştı
timelineKahire görüşmeleri 3 gün daha uzatıldı
timelineHizbullah lideri, Lübnan sınırındaki saldırıları yalnızca Gazze'deki ateşkesin sona erdireceğini söyledi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Dünya

BAKMADAN GEÇME!