Savaşta son durum… Ukrayna basınından akılalmaz iddia… 2. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk: Rus Korgeneral ele geçirildi!

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200. gününü geride bırakan savaşta iki taraf da büyük kayıplar vermeye devam ederken ülkenin güneyindeki şehirleri, özellikle de Donbass’ı geri almaya kararlı görünen Ukrayna bir adım öne geçmiş gibi görünüyor.

Tüm bu gelişmelerin ortasında Ukrayna basınına yansıyan bir iddia ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Önce Kiev Post’ta ve ardından da diğer Ukrayna gazetelerinde kendine yer bulan iddiaya göre bir Rus Korgeneral teslim olarak Ukrayna’ya esir düştü. Ukrayna'nın Harkov'daki ilerleyişi Telegram kanallarından yollanan görüntüler yoluyla sosyal medyadan paylaşılıyor

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY!

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Bu da 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez yaşanan bir durum. Bu hafta sonu yaşanan bu olay en az 77 yıldır görülmemiş bir durum.

Bir video paylaşan ve bu görüntülerdeki askerlerden birinin Rus Korgeneral Andrei Sychevoi olduğunu iddia eden Ukrayna basını video görüntülerinden alınan fotoğraflarla Sychevoi’nin üniformalı fotoğraflarını karşılaştırarak iddiasını görsel kanıtlarla destekledi.

Ukrayna basını, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Moskova'nın en yüksek rütbeli subayının esir alındığını yazdı.

Ancak bu iddialar henüz ne Rus ne de Ukraynalı kaynaklar tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

KANIT OLARAK VİDEO YAYINLADILAR

Videoda, bir grup Rus savaş esirinin Ukrayna tarafından, Harkov şehri yakınlarında sürpriz bir karşı saldırı sırasında gözaltına alındığı ve aralarında orta rütbeli bir Yarbay üniforması giyen bir adamın olduğu görülüyor.

Ukrayna medyası, bu adamın, aslında yüksek rütbeli bir Korgeneral ve Rusya'nın Batı Kuvvetler Grubu'nun komutanı olan Andrei Sychevoi olma olasılığının 'çok muhtemel' olduğunu iddia ediyor.

Kiev Post, General Sychevoi'nin yakalanmadan önce kimliğini gizlemek için acele bir şekilde daha düşük rütbeli bir subaya ait üniforma giydiğini iddia etti.

Esir düştüğü iddia edilen Rus Korgeneral Andrei Sychevoi

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KİMLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN ÜNİFORMA DEĞİŞTİRDİ

Savaş boyunca güvenilir bir bilgi kaynağı olan gazete, Sychevoi'nin yakalanmasını 'muhtemel, ancak doğrulanmadı' başlığıyla duyurdu.

Bununla birlikte, bazı kişiler videoda gösterilen adam ile Sychevoi arasındaki tutarsızlıklara dikkat çekti ve bu da yakalanma konusunda şüphe uyandırdı.

Alman Bild gazetesinin saygın bir yazarı olan Julian Röpcke, videodaki görüntüyü ve Korgeneral’in üniformalı halini bir tweet'le birlikte şu başlıkla paylaştı:

“Aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama benim için bunlar iki farklı kişi.”

Haber doğrulanırsa, Sychevoi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yakalanan en yüksek rütbeli Rus subayı olacak ve bu da Putin'in ordusu için başka bir küçük düşürücü darbe olacak. Bu iki görüntü aynı kişiye mi ait?

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12 GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ, BU CANLI YAKALANAN İLK YÜKSEK RÜTBELİ SUBAY

Ukrayna, şimdiye kadar en az 12 Rus generali öldürdüğünü iddia ediyor ve bunların çoğunun komuta noktalarına topçu veya füze saldırısı sonucu öldüğü söyleniyor.

Eğer Korgeneral Sychevoi'nin yakalandığı raporlar doğrulanırsa, Kiev ilk kez bu kadar yüksek rütbeli birini canlı yakalamayı başarmış olacak.

Haber henüz doğrulanmadı ancak ne Rusya ne de Ukrayna iddiayı yalanladı…