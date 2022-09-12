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Ukrayna savaşında son durum: Kilit bölge el değiştirdi... Rusya'dan 'intikam' saldırısı

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Ukrayna savaşında son durum: Kilit bölge el değiştirdi... Rusyadan intikam saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:35

200 günü geride bırakan savaşta inisiyatif Ukrayna güçlerine geçmiş durumda. Taarruza geçen Ukrayna Rusya'nın saldırısı ile sarsıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşındaki son durum...

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Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Savaşın başından beri saldırı pozisyonunda olan Rusya savunmaya geçmiş durumda. 200 günü geride bırakan savaşta inisiyatifin taarruza geçen Ukrayna güçlerine geçtiği belirtiliyor.

Tarruza devam eden Ukrayna kilit öneme sahip İzyum'u geri aldığını açıkladı. Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında 'Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi' olarak yorumlandı.

Ukrayna savaşında son durum: Kilit bölge el değiştirdi... Rusyadan intikam saldırısı

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Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi. Ukrayna son dönemde üç bin kilometrelik alanı Rusya’dan geri aldıklarını duyurdu. 

RUSYA'DAN 'İNTİKAM' SALDIRISI

Rusya 'yeniden gruplanmak' için geri çekilirken Ukrayna'yı sarsan bir saldırıya imza attı. Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı.

Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi.

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Harkiv Valisi Ihor Terekhov, Rusya'nın bu adımı 'intikam saldırısı' olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın sahadaki başarılarına cevap olarak düzenlendiğini öne sürdü.

 

Vali söz konusu saldırının bölgede birçok insanı elektriksiz ve susuz bıraktığının da altını çizdi.

BAŞKOMUTAN AÇIKLADI: İLERLEME SÜRÜYOR

Ukrayna Başkomutanı General Valeriy Zaluzhnyi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile sınır komşusu olan Harkov bölgesinin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiği bilgisine yer verdi.

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TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Ukrayna savaşında son durum: Kilit bölge el değiştirdi... Rusyadan intikam saldırısı

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

HEDEF KIRIM YOLUNU AÇMAK

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

Zelenskiy: Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor
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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

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