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Kral 3. Charles 73 yaşında tahta çıkacak… Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne? İngiltere’nin yeni kralı hasta mı? Doktorlar açıkladı!

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#Kral 3. Charles#Sağlık Durumu#İngiltere
Kral 3. Charles 73 yaşında tahta çıkacak… Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne İngiltere’nin yeni kralı hasta mı Doktorlar açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 10:12

İngiltere’nin tahtta en uzun süre oturan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle birlikte taht oğlu Charles’a geçti. Önümüzdeki günlerde bütün dünyanın gözlerini çevireceği yeni kralın parmaklarındaki şişlikler dikkat çekiyor. Peki Kral 3. Charles hasta mı?

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Kralın 96 yaşındaki annesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından son fotoğrafındaki görüntüsü irdelenmiş, eldivensiz ellerindeki morluklar dikkat çekmişti.

Basına taşınan ‘kraliçenin öleceği belli miydi’ tartışmasının ardından doktorlar 2. Elizabeth’in sağlığıyla ilgili birçok yorum yaptılar.

DÜNYADA EN ÇOK FOTOĞRAFI PAYLAŞILAN KİŞİ

Annesinin ardından tahta oturacak olan Kral 3. Charles da bir süre boyunca dünyada en çok fotoğraflanan ya da mevcut fotoğrafları en çok paylaşılan kişi olacak şüphesiz.

Tüm dünya ise şimdiden yeni kralın ellerinde, özellikle de parmaklarında görülen şişliklerle ilgili konuşmaya başladı.

Artık tüm dikkat, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden bu yana sosyal medyada paylaşılan resimlerle 73 yaşındaki varisine ve kırmızı ve şişmiş ellerine çevrildi.

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Şişmiş parmaklar, şimdiki kralın yıllardır mustarip olduğu bir şey, hükümdarın kendisi bile şaka yollu bir şekilde onlara 'sosis parmakları' diyordu.

Kral 3. Charles 73 yaşında tahta çıkacak… Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne İngiltere’nin yeni kralı hasta mı Doktorlar açıkladı

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KRAL 3. CHARLES HASTA MI?

Peki Charles’ın hastalığı ne? Şişmiş parmaklarına ne tür bir sağlık sorunu sebep oluyor? Ve durum tehlikeli mi?

Dr. Gareth Nye, İngiliz basınına verdiği demeçte “Ödem vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmelerine neden olan bir durumdur” dedi. Peki bu ödem hangi hastalıktan kaynaklanıyor?

Yeni Kral, çok yüksek ihtimalle yaşlılıktan ve artritten kaynaklanan ödemden mustarip.

Ödemin sebebi kralın ilerleyen yaşıyla ilgili de olabilir ve ardında yatan birçok sağlık sorunu olabilir.

Normal şartlarda kadınlar erkeklerden daha fazla ödem tutmaya meyillidirler çünkü bir kadınlık hormonu olan progesteron, bu duruma neden olma eğilimindedir ve bazı kadınların adet görmeden hemen önce ayak bilekleri dahil neredeyse tüm vücutlarında şişkinlikler oluşur.

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Kral 3. Charles 73 yaşında tahta çıkacak… Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne İngiltere’nin yeni kralı hasta mı Doktorlar açıkladı
YAŞI YÜZÜNDEN BİRÇOK HASTALIĞI OLABİLİR...

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Öte yandan yaşlı insanlar, uzun süre otururlarsa dolaşım bozukluğu geliştirebilirler.

Kral 3. Charles da uzun süre uçarak yolculuk yaptığında veya sıcak ülkelere seyahat ettikten sonra, birçok kez şişmiş elleri ve ayakları ile fotoğraflandı.

Kralın 'sosis parmaklarının' bir başka potansiyel nedeni de artrittir.

Artrit, vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabi bir durumdur. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilir.

ARTRİT İLK AKLA GELEN SEBEP

Artrit, 60'ların üzerindeki yaşlarda görülen bir başka yaygın sağlık sorunudur Genellikle eldeki üç ana bölgeyi etkiler - başparmak eklemi veya parmaklardaki eklemler.

Kral 3. Charles 73 yaşında tahta çıkacak… Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne İngiltere’nin yeni kralı hasta mı Doktorlar açıkladı
Dr. Gareth Nye durumu “Parmaklar genellikle sertleşir, ağrır ve şişer ve ilaçlar ağrıya yardımcı olsa da şişlik kalabilir.” diyerek tarif ediyor.

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Şişmiş parmakların diğer nedenleri arasında yüksek tuzlu bir diyet veya yüksek tansiyon için alınan özel ilaçlar olabilir.

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