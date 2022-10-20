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Savaşta son durum… Rusya, Ukrayna’yı kalbinden vurdu: Zor seçim… Enerji kullanımı frenlenecek!

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#UKRAYNA#SAVAŞ#Enerji Kesintisi
Savaşta son durum… Rusya, Ukrayna’yı kalbinden vurdu: Zor seçim… Enerji kullanımı frenlenecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 10:09

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ettikçe saldırılar şiddetlenmekle kalmıyor, iki tarafın hedefleri giderek daha stratejik hale geliyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelttiği saldırılar, özellikle son haftalarda tek bir hedefe ve tek bir stratejik amaca yönelmiş durumda...

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“Kış mevsimini göz önünde bulundurarak her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Ortaklarımızın yardımıyla düşman füzelerinin ve insansız hava araçlarının yüzde 100'ünü düşürene kadar Rus terörünün enerji tesislerine yönlendirileceğini varsayıyoruz.”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenski, geçtiğimiz gün Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılarda 10 Ekim'den bu yana Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'unun imha edildiğini açıklamıştı.

Savaşta son durum… Rusya, Ukrayna’yı kalbinden vurdu: Zor seçim… Enerji kullanımı frenlenecek
ZELENSKİ AÇIKLAMIŞTI...

Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenski "Başka bir Rus terörist saldırısı, enerjiyi ve kritik altyapıyı hedef alıyor. 10 Ekim'den bu yana Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu. Putin rejimiyle müzakereler için zemin kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Zelenski’nin bu açıklamasının hemen ardından Rus ordusu, 18 Ekim’de bir kez daha Ukrayna'nın elektrik altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olarak bugün sabah 7'den itibaren ülke genelinde elektrik arzını kısıtlamaya başlayacak.

Savaşta son durum… Rusya, Ukrayna’yı kalbinden vurdu: Zor seçim… Enerji kullanımı frenlenecek
SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLK KEZ YAŞANACAK

Cumhurbaşkanlığı ofisinin başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukraynalıların artık 'kesintisiz kesintilere' hazırlanmaları ve enerji tasarrufu yapmaları gerekeceği konusunda uyardı.

Dün akşam geç saatlerde yayınlanan bir Telegram güncellemesinde Timoşenko şunları söyledi:

“Sabah 7'den akşam 11'e kadar elektrik kullanımını en aza indirmek gerekiyor.”Bu, ülkenin TÜM bölgelerinin sakinleri için geçerlidir. Bu yapılmazsa, geçici kapatmalara hazırlanmalısınız.”

Timoşenko, sokak aydınlatmalarının kullanımı şehirlerde ve ülkede sınırlı olacak dedi ve 'zor bir kışa' hazırlanmak için bunun gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Savaşta son durum… Rusya, Ukrayna’yı kalbinden vurdu: Zor seçim… Enerji kullanımı frenlenecek
"HER ŞEYİ ŞARJ EDİN"

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Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi ayrıca vatandaşlardan bugün akşam saatlerine kadar tüm ülkeyi etkilemesi beklenen bir seferde dört saate varan kesintilerden önce ‘her şeyi şarj etmeye’ çağırdı.

Şebeke operatörü Ukrenergo, telefonların, harici bataryaların, ışıldakların ve pillerin şarj edilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna, kış gelmeden önce bazı elektrik santrallerini Rus füze ve drone saldırılarının yok etmesinden sonra bugün ilk kez ülke genelinde elektrik kullanımını kısıtlıyor.

Savaşta son durum… Rusya, Ukrayna’yı kalbinden vurdu: Zor seçim… Enerji kullanımı frenlenecek
DAHA KÖTÜSÜ YOLDA OLABİLİR

Hükümet yetkilileri ve şebeke operatörü Ukrenergo, güç kaynağının bugün 07:00 ile 23:00 arasında kısıtlanacağını söyledi. Kısıtlama şimdilik kısa bir süreyi kapsayacak gibi görünse de, şebeke operatörü daha soğuk aylar başladıkça gelecekte daha büyük kısıtlamaların gerekli olabileceğini kabul etti.

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Kiev belediye başkanı Vitaliy Klitschko, başkent sakinlerinden büyük elektrikli aletleri açmamalarını istedi ve 'her konutta küçük bir tasarruf ve elektrik tüketiminin azaltılması bile ulusal enerji sisteminin işleyişini istikrara kavuşturmaya yardımcı olacaktır' dedi.

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