Kız arkadaşına yaptığı uçak sürprizi facia ile sonuçlandı!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 15:47
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
ABD'li 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız arkadaşına sürpriz yapmak için kiraladığı uçağın pervanesinin kafasına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Federal havacılık idaresi (FAA) korkunç kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
ABD'de yaşayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi Sani Aliyu, kız arkadaşına büyük bir sürpriz yapmak istedi ve çıkacakları akşam yemeği için küçük bir uçak kiraladı. Büyük hayallerle kiraladığı uçak 21 yaşındaki gencin sonu oldu. 2000 Cessna 172S
Georgia Southern Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Sani ve kız arkadaşı Pazar akşamı2005 model Cessna 172S uçağa binerek Savannah'a uçtular.
UÇAĞIN PERVANESİ KAFASINA ÇARPTI... OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bir pilot, bir yardımcı pilot ve iki yolcunun yer aldığı uçak yerel saat ile 22:35'te Statesboro Bulloch County Havalimanı'na güvenli bir iniş yaptı.
Sani'nin kız arkadaşı uçaktan inip arka tarafa doğru yürüdü, Sani ise uçağın ön tarafına doğru yürürken uçağın pervanesi talihsiz gencin kafasına çarptı.
Pervanenin üniversite öğrencisinin kafasına iki kez çarptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Havalimanı yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada kaza
yerine hemen acil sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini ancak genç adamın kurtarılmadığını belirtti.Savannah, üniversitenin ana kampüsünün bulunduğu Statesboro'nun yaklaşık 85 mil güneydoğusunda yer alıyor.SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Federal havacılık idaresi (FAA) korkunç kazanın tek motorlu Cessna uçağının aprona girip, sabit hale geldikten sonra meydana geldiğini belirtti ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bulloch County Şerif Ofisi sözcüsü ise uçakta pilot ve yardımcı pilot da dahil olmak üzere yalnızca dört kişinin bulunduğunu belirtti ve "Kimsenin hiçbir suçu yok. Bu bir kazaydı."
dedi.ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA
Georgia Southern Üniversitesi sözcüsü, Sani Aliyu'nun ölümü sonrası yaptığı açıklamada, “Pazar gecesi öğrencilerimizden birinin karıştığı trajik olayı büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sani'nin ailesi ile temas halindeyiz üniversite olarak verebileceğimiz tüm desteği sağlamak için kaynaklarımızı seferber ettik"
ifadelerini kullandı.