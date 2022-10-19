Kız arkadaşına yaptığı uçak sürprizi facia ile sonuçlandı!

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ABD'de yaşayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi Sani Aliyu, kız arkadaşına büyük bir sürpriz yapmak istedi ve çıkacakları akşam yemeği için küçük bir uçak kiraladı. Büyük hayallerle kiraladığı uçak 21 yaşındaki gencin sonu oldu.



Georgia Southern Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Sani ve kız arkadaşı Pazar akşamı2005 model Cessna 172S uçağa binerek Savannah'a uçtular.



2000 Cessna 172S

Savannah, üniversitenin ana kampüsünün bulunduğu Statesboro'nun yaklaşık 85 mil güneydoğusunda yer alıyor.