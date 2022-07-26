Savaşmayı reddeden Rus askerlerinin sonu: İşkence çukurları!

Haberin Devamı

24 Şubat'ta başlayan ve aylardır devam eden Ukrayna savaşından kan donduran haberler gelmeye devam ediyor.

Rus askerlerinin Ukraynalı sivillere ve askerlere işkence ettiğine dair iddialar ve görüntüler şimdiye kadar sık sık gazete manşetlerinde yer aldı. Ancak bölgeden gelen son haber Rusya'nın artık kendi askerlerine de eziyet etmeye başladığını ortaya koydu.

SAVAŞMAYI REDDEDEN ASKERLER İÇİN İŞKENCE ÇUKURLARI

Ukrayna savaşında ön saflarda savaşmayı reddeden Rus askerlerinin infaz tehdidiyle savaşa zorlandıkları ve direnenlerin bodrum katları ve garajlarda toplanarak ağır işkencelere maruz kaldığı öne sürüldü.

Kan donduran iddiaya göre, geri adım atmak isten askerler ön saflara yeniden katılmaları çeşitli işkence biçimlerine maruz kalıyor ve işkence sonrası küçük gruplar halinde 'işkence çukurları' adı verilen dar alanlara atılıyor.

Haberin Devamı

SÖZLEŞMELİ ASKER OYUNU: İSTİFA EDEBİLECEKLERİ SÖYLENİYOR

Ukrayna savaşında istediği ilerlemeyi sağlayamayan ve cephede ağır kayıplar veren Rusya'nın yaşlı genç demeden herkesi askere aldığı artık bilinen bir gerçek. Hatta son dönemlerde Rusya'nın hapishanelerdeki mahkumları bile cepheye gönderdiği iddia ediliyor.

Savaşa katılmak için orduya katılan sözleşmeli askerlere 3 aylık bir göreve gönderilecekleri ardından izin almayı ya da tamamen istifa etmeyi seçebilecekleri söyleniyor. Ancak bir Rus askerinin babasının yaptığı açıklamalar gerçeğin çok daha farklı olduğunu ortaya koydu.



Rus askerlere işkence edildiği iddia edilen Bryanka/ Google maps

RUS ASKERİN BABASI KONUŞTU: OĞLUM BİR AYDIR ESİR TUTULUYOR

Insider'a konuşan ve oğlunun bir aydan fazla bir süredir Bryanka'da tutulduğunu iddia eden adam, "İnsanlar oradan ayrılmak istedikleri ve savaşmayı reddettikleri için esir tutuluyorlar. Oradan gelenler işkence gördüklerini ve çukurlarda tutulduklarını anlatıyor" dedi.

Savaştaki insanlık dışı bu uygulamaların Putin'in özel ordusu olarak bilinen 'Wagner' grubu tarafından gerçekleştirildiğini anlatan baba, "Geçler artık arkadaşlarının ve yoldaşlarının kanına bulaşmak istemiyor. Ruhunu Tanrı'ya teslim etmek, ön cephede savaşmaktan daha iyidir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: İŞKENCEYE DAİR KANITLAR BULDUK

Oğulları askerlerde olan Rus aileleri ayağa kaldıran iddia, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Rus kuvvetlerinin işgal altındaki Herson ve Zaporjiya bölgelerinde yaşayan düzinelerce Ukraynalıya işkence yaptığına dair kanıtlar bulduğunu duyurduğu sırada geldi.

Rus babanın iddia ettiği gibi Rus askerlere işkence edilip edilmediğine dair henüz net bir kanıt yok ancak cepheden gelen bilgiler savaşı bırakmaya çalışan Rus askerlerinin aşağılayıcı bir muameleye maruz kaldığını doğruluyor.



Ukrayna'ya teslim olan Rus asker

VİDEO YAYINLADILAR: SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ

Haberin Devamı

Rus askerlerinin savaşmak istemediğine dair gelen ilk haber bu değil. Savaş sırasında Ukrayna'ya teslim olan Rus askerlerinden biri kandırıldıklarını iddia ederek, "Ukrayna'ya girdiğimizde anladık ki barış gücü değiliz. Buraya savaşmak için gönderilmişiz" ifadelerini kullanmıştı.

Haziran ayında ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 113. tüfek alayından bir birlik savaşta bir ilke imza atarak Telegram üzerinden bir video yayınlamış ve , ekipman eksikliği, yaygın hastalık ve yaralanmalar nedeniyle artık savaşamayacaklarını açıklamıştı. Birliğin açıklaması üst düzey Rus yetkililer tarafından 'sabotaj' olarak yorumlanmıştı.



Savaşmak istemediğini açıklayan Rus askerler/Telegram

Haberin Devamı

İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI MUAMELE, KEYFİ GÖZALTILAR...

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün, Putin'in birlikleri tarafından gözaltına alınan çok sayıda Ukrayna vatandaşı ve savaş esiri ile görüştüklerini duyurdu.

Ukraynalılar maruz kaldıkları işkencelerin detaylarını örgüte tek tek açıklarken kıdemli araştırmacı Yulia Gorbunova, "Rus kuvvetleri, güney Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerini bir kanunsuzluk uçurumuna dönüştürdü. İşkence, insanlık dışı muamele ve keyfi gözaltılar belgelediğimiz savaş suçları arasında yer alıyor" dedi.