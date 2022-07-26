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Tüm zamanların en tuhaf istihbarat operasyonlarından biri! Rus pilotun 'aşırı güzel' sevgilisi ele verdi...

#RUSYA#UKRAYNA#Pilot
Tüm zamanların en tuhaf istihbarat operasyonlarından biri Rus pilotun aşırı güzel sevgilisi ele verdi...

Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerine oynadıkları istihbarat oyunu, bir Rus pilotun kendisine göre 'fazla güzel' sevgilisi sayesinde ortaya çıktı. Bulgar gazeteci Christo Grozev 'Tüm zamanların en tuhaf istihbarat operasyonlarından biri' olarak tanımladığı olayın detaylarını Twitter hesabında paylaştı.

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Rus bir pilotun güzelliği ile dikkat çeken sevgilisi 'Maria' Rus ve Ukraynalı istihbarat ajanlarının birbirlerini alt etmeye çalıştıkları bir casus operasyonunun merkezinde yer aldı ve bugün dünya basınında en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi.

RUSYA DUYURDU: ARKASINDA UKRAYNA VE İNGİLTERE VAR

Rusya bugün hava kuvvetlerine yapılan cüretkar bir komplonun başarısızlığa uğradığını açıkladı.

Kremlin, Rus pilotların kaçması ya da savaş uçaklarını Ukrayna'ya götürmesi için kurulduğu iddia edilen planın arkasında İngiltere ve Ukrayna istihbaratı olduğunu belirterek, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün bir çalışanı ile pilotlarından biri arasındaki yazılı ve sesli iletişimleri ele geçirdiklerini iddia etti.

Tüm zamanların en tuhaf istihbarat operasyonlarından biri Rus pilotun aşırı güzel sevgilisi ele verdi...

ASKERİ UÇAKLARI İLE KAÇMAK İÇİN 2 MİLYON DOLAR

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Kiev istihbaratının daha önce de Rus pilotları yüklü miktar para ya da Avrupa vatandaşlığı vaadi ile işe aldığı biliniyor. Raporlar Rus pilotların askeri uçaklarıyla iltica etmek için 2 milyon dolara varan yüklü paralar kazanabileceğini belirtiyor.

Ancak operasyonun merkezindeki Rus pilotun kendisine göre 'fazla güzel' sevgilisi Maria operasyonun düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin de (FSB) kendi önlemlerini aldığını ortaya koydu.

UYUMSUZ ÇİFT KIRMIZI BAYRAK GİBİ

İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat için çalışan Bulgar gazeteci Christo Grozev'e göre uyumsuz çift adeta bir 'kırmızı bayrak' gibi gizli planları ortaya çıkardı.

Bulgar gazeteci hazırlayacağı belgesel için bir süredir Rus askerlerin kaçmasını sağlayan Ukraynalı eski ajanları takip ettiğini belirtti ve "Rus pilotun sevgilisinin kendisi için fazla güzel olduğunu ve onun Rusya Federal Güvenlik Servisi ile bağlantılı olduğunu anlamam sadece 5 dakikamı aldı. Ukraynalılar da bunu gördü" dedi.

Tüm zamanların en tuhaf istihbarat operasyonlarından biri Rus pilotun aşırı güzel sevgilisi ele verdi...

FSB DEVREYE GİRDİ, UKRAYNA'DAN BİLGİ ALMAYA BAŞLADI

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Şimdiye kadar işleyen plana göre Ukrayna ile anlaşan Rus pilotlar kaçışlarını doğrulamak için kokpitlerinden iletişime geçip Ukraynalı yetkililere video ve fotoğraflar atıyordu.

Ancak bir süre sonra Rus pilotların davranışlarında değişiklikler görüldü. Örneğin pilotlardan birisi aniden fikrini değiştirerek karısı ile değil sevgilisi ile yurtdışına çıkmak istediğini söyledi. Ukrayna FSB'nin devreye girdiğini fark edince  dezenformasyona başladı ve Rus pilotlara sahte haritalar göndermeye başladı.

Gazeteci Grozev  her iki tarafın da durumu fark edip ona göre hareket ettiğine dikkat çekerek  "Her iki taraf da diğerinden maksimum bilgi almaya çalışırken, onları maksimum dezenformasyonla beslemeye başladı" dedi ve ekledi;

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"Sonunda FSB Ukraynalıları kandıramadıklarını anladı ve Ukraynalılar da artık Rus pilotları alamayacaklarını anladı ve operasyon sona erdi."

Tüm zamanların en tuhaf istihbarat operasyonlarından biri Rus pilotun aşırı güzel sevgilisi ele verdi...

İstihbarat savaşındaki önemli ipuçlarından birisi de şuydu: Pilotlardan birisi aniden fikrini değiştirerek karısı ile değil sevgilisi ile yurtdışına çıkmak istediğini söylemişti.

KİRALIK SEVGİLİ MARİA BİLGİLERİ RUSYA'YA AKTARMIŞ

Grozev, operasyonun merkezinde olan Rus pilotun sevgilisinin 'kiralık bir sevgili' olduğunu ve Ukrayna'nın da bunun farkında olduğunu belirtti ve ekledi;

"Pilot, kız arkadaşının geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi görünüyordu. Kız arkadaşı ise erkek arkadaşı kaçmak için Ukrayna ile görüşmelere devam ederken ondan aldığı bilgileri FSB'ye aktarıyordu"

TÜM ZAMANLARIN EN TUHAF İSTİHBARAT OPERASYONU

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Grozev 'Tüm zamanların en tuhaf istihbarat operasyonlarından biri' olarak tanımladığı olayın detaylarını hazırladığı belgeselde anlatacağını belirtti. 

(Haberin fotoğrafları Bulgar Gazeteci Christo Grozev'in Twitter hesabından alınmıştır)

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