Rusya'nın serbest bıraktığı İngiliz askerlerden çarpıcı işkence iddiaları!

Haberin Devamı

Rusya'nın esir aldığı ve Donestsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) haklarında idam kararı verdiği 48 yaşındaki Shaun Pinner ve 28 yaşındaki Aiden Aslin Ukrayna savaşının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

Rusya'nın Ukrayna saflarında savaşan İngiliz vatandaşlarını yakalayıp idama mahkum etmesi, 'Batı'yı sıkıştırma politikası' olarak yorumlanmış, hem İngiltere hem de Ukrayna iki esir askeri kurtarmak için aylarca çaba göstermişti.



Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takasında serbest bırakılan 215 esirin arasında İngiliz askerleri Shaun Pinner ve Aiden Aslin'in de yer aldığı öğrenildi.



Haziran ayında ölüm cezasına çarptırılan askerler Eylül ayında ülkelerine döndü.



Askerlerin dönüş yolunda uçaktan paylaştığı bir kare: Johnny/Instagram

Haberin Devamı

"SADECE BAYAT EKMEK VE KİRLİ SU...YERYÜZÜNDE CEHENNEMİ YAŞADIM"

Eski bir asker olan 48 yaşındaki Shaun Pinner, ülkesine döndükten sonra İngiliz medyasına verdiği ilk röportajda, "Yeryüzünde cehennemi yaşadım. Eve döndüğüm için şanslıyım" dedi.

Rus askerlerinin yemek için sadece bayat ekmek ve kirli su verdiğini anlatan Pinner kendisine bıçakla ve elektrikle işkence edildiğini iddia etti.

POP MÜZİKLE İŞKENCE... 24 SAAT AYNI ŞARKIYI ÇALDILAR

Rusların 24 saat aynı şarkıyı çalarak kendine adeta pop müzikle işkence ettiğini anlatan İngiliz asker, sürekli ABBA'nın 'Mamma Mia' şarkısını dinlediğini belirtti.

Ölüm cezası netleştikten sonra başka bir yere nakledildiğini anlatan Pinner “Orada koşullar daha iyiydi ama müzik işkencesi devam etti. Bu sefer çalan şarkı Cher'den 'Believe'di.” dedi.



Haberin Devamı

Şimdi İngiltere'nin Potton kentindeki evinde ailesi ile birlikte olan askerifadelerini kullandı.

"CANLI ÇIKACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Shaun Pinner'ın kader arkadaşı Aiden Aslin ise kaldığı küçük hücrede 24 saat Sovyet şarkıları çaldığını belirtti.

"Buradan canlı çıkacağımı hiç düşünmemiştim" diyen Aslin, "Tutsak olduğum beş ay boyunca ağlayamadım. Ölüm cezası verildiğini duyduğumda ağlamak istedim ama yapamadım. Yaşadıklarım kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesiydi." ifadelerini kullandı.



Aslen Newark'lı olan 28 yaşındaki asker, 2018 yılında Ukrayna Deniz Piyadeleri'ne katıldı. Nisan ayındaki Mariupol kuşatması sırasında yiyecek ve mühimmatları bittikten sonra teslim olan Aslin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne götürüldü ve burada feci bir şekilde dövüldü.

Haberin Devamı

Kendine geldiğinde karşısında sigara içen bir Rus askeri gördüğünü anlatan Aslin şunları söyledi;

"Asker önüme geldi ve bana doğru eğilerek 'kim olduğumu biliyor musun' diye sordu. 'Hayır' dedim ve bana Rusça 'Ben senin ölümünüm' dedi.

Elindeki bıçakla sırtımı işaret ederek 'Sana ne yaptığımı gördün mü?' dedi. O an beni bıçakladığını anladım.

Sonra bana 'Hızlı bir ölüm mü istersin yoksa güzel bir ölüm mü?' diye sordu. Rusça cevap verdim ve 'Hızlı bir ölüm' dedim. Gülümsedi ve 'Hayır, güzel bir ölümün olacak. Bunun güzel bir ölüm olmasını sağlayacağım' dedi."



Haberin Devamı

Rusya'nın serbest bıraktığı iki asker şimdi normal hayatlarına dönmeye çalışırken İngiliz basını söz konusu esir takasında Chelsea Futbol Kulübü'nün eski sahibi Roman Abramovich'in önemli bir rol oynağını iddia etti.