Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarması!

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#Kuzey Kutbu#ABD
Rusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 08:11

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta sürekli olarak farklı cepheler açılmaya devam ediyor. Diplomatik hamlelerin de artık sürekli savaş üzerinden atıldığı bu yeni dünya düzeninde Rusya ve ABD’nin karşılıklı hamleleri bir anda gözlerin kuzey Kutbu’na çevrilmesine neden oldu…

Haberin Devamı

Washington, dün Kuzey Kutbu için ‘geniş’ yetkili ve ‘geniş’ alanlarda çalışacak bir büyükelçi atadığını duyurdu. Bu duyuru, Rusya’nın bölgedeki askeri varlığını artırmasıyla ilgili iddia ve haberler sonrası geldi.

NATO da bu hafta Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in bölgeyi ziyareti sırasında mevcut tehlikelerin altını çizmişti.

Peki Kuzey Kutbu’nda neler oluyor?

Rusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarması
AP tarafından hazırlanan ve bölgedeki askeri varlıkları gösteren harita

NATO: RUSYA ABD'Yİ EN KOLAY BÖYLE VURUR

NATO, yaptığı son açıklamalardan birinde Kuzey Kutbu'nun Rus füzeleri için Kuzey Amerika'ya 'en kısa yol' olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Rusya’nın bölgedeki askeri varlığı ve Kuzey Kutbu’nda bulunan doğal zenginliklerin küresel ısınma ile birlikte iyiden iyiye ortaya çıkması bu buz kaplı coğrafyayı büyük bir hedef haline getirdi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD, Kuzey Kutbu'nda Putin'e adeta meydan okudu ve Washington, Moskova'nın 13 üssünün bulunduğu ve Çin'in de ilgisini çeken bölgeyi denetlemek için büyükelçi atadı.

Jens Stoltenberg’in “Rus füzeleri veya bombardıman uçakları için Kuzey Amerika'ya giden en kısa yol Kuzey Kutbu üzerinden olacaktır” demesinin ötesinde iklim değişikliği bu bölgeye deniz yollarını açıyor ve doğal kaynakları erişilebilir hale getiriyor.

Gözden Kaçmasın

Dikkat çeken iddia: Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyorDikkat çeken iddia: Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyorHaberi görüntüle

Rusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarması
Bölgedeki askeri hareketlilik uydu görüntülerinden tespit edilebiliyor... Bu görüntü 2019 yılına ait

ABD: RUSYA BÖLGEYİ SİLAHLANDIRIYOR

ABD dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeyi bir dizi hava üssüyle militarize ettiği ve Çin'in kaynaklarını güçlendirmeye çalıştığı yönündeki uyarılar arasında yeni bir büyükelçi ile Kuzey Kutbu'ndaki varlığını artıracağını duyurdu.

Kanada ve Kuzey Kutbu'na yaptığı bir ziyarette, NATO’nun en yetkili ağzı, Vladimir Putin'in bölgedeki hareketlerini vurguladı ve Kuzey Amerika'yı hedefleyen Rus Kıtalararası Balistik Füzeleri için en kısa yolun doğrudan Kuzey Kutbu üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Haberin Devamı

Sonuç, ABD'nin buzlu kuzeydeki rakiplerine karşı kaybetme ve bir süper güç savaş alanı olabilecek bir bölgede geride kalma riskiyle karşı karşıya kaldığına dair artan endişenin açığa çıkması oldu.

Bu çerçevede Washington, Kuzey Kutbu’ndaki diplomatik varlığını iyileştirdiğini söyledi.

Arktik bölgesinin genel büyükelçisi, Kuzey Kutbu'ndaki ABD politikasını ilerletecek, Kuzey Kutbu ve Kuzey Kutbu dışındaki ülkelerdeki muadilleriyle ve ayrıca Yerli gruplarla ilişki kuracak ve eyalet, yerel ve kabile hükümetleri de dahil olmak üzere yerel paydaşlarla yakın çalışacak.

Rusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarması
GERÇEK ENDİŞE BAŞKA: 30 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK!

Haberin Devamı

Tüm bunların altında ise Rusya ve Çin'in bir arada hareket edip stratejik varlıklarını bölgeye konuşlandırmalarına dair gerçek bir endişe yatıyor.

Tahminen 30 trilyon dolarlık kaynak, bu donmuş dünyanın altında yatıyor.

Rusya, Kuzey Kutbu'nda, bazıları Sovyet döneminden kalma bölgelerde olmak üzere en az 13 askeri hava üssü inşa etti.

Aynı zamanda bu üslerden uzun menzilli Mig-31BM Foxhound avcı uçakları ve Tu-22M3 bombardıman uçakları ile sortilerini hızlandırdı. Ve son yıllarda uzun menzilli S-400 ve orta menzilli SA-17 hava savunma sistemlerini konuşlandırdı.

Bu da elbette NATO'nun gözünden kaçmadı.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, ülkenin savunmasını görmek için bu hafta Kanada'nın kuzey bölgelerine gitti.

Haberin Devamı

Stoltenberg, Kuzey Amerika hava savunma sistemi NORAD'ın milyarlarca dolarlık bir yenilemesinin bir parçası olarak modernize edilecek olan Nunavut, Cambridge Körfezi'ndeki Kuzey Uyarı Sistemi radar istasyonunu ziyaret etti ve NORAD'ın rolünün Kuzey Amerika ve NATO için hayati olduğunun altını çizdi.

Genel Sekreter aynı zamanda Putin'in bölgedeki niyetleri konusunda dünyayı uyardı.

Daha geçen hafta Rusya, Kuzey Kutbu operasyonları için yeni bir stratejik füze taşıyan denizaltı kruvazörü planlarını açıklamıştı.

Rusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarması
Putin'in Kuzey Kutbu ile ilgili niyetleri oldukça bariz

PUTİN NİYETLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Haberin Devamı

Rusya'nın Kuzey Atlantik'teki Müttefik takviye kuvvetlerini bozma yeteneği, İttifak için stratejik bir meydan okuma haline geliyor.

Putin, geçen ay yeni stratejiyi işaretlemek için yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Rusya'nın ulusal çıkarlarının sınırlarını ve alanlarını - ekonomik, hayati ve stratejik - açık ve şeffaf bir şekilde belirledik. Her şeyden önce, bunlar Kuzey Kutbu, Karadeniz, Okhotsk Denizi, Bering Denizi ve Baltık ve Kuril Boğazları'ndaki sularımızdır. Onların korunmasını titizlikle ve mevcut tüm araçları kullanarak sağlayacağız.”

Gözden Kaçmasın

Lukaşenkodan gerilimi tırmandıran açıklama: Putin ile anlaştık, her şey hazırLukaşenko'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Putin ile anlaştık, her şey hazır!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

DSÖ Direktörü gözleri dolarak açıkladı… “Aileme para yollamak istiyorum ama hayattalar mı bilmiyorum”DSÖ Direktörü gözleri dolarak açıkladı… “Aileme para yollamak istiyorum ama hayattalar mı bilmiyorum!”Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Kuzey Kutbu#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger