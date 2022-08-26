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Dikkat çeken iddia: Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyor

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#Rusya#Doğalgaz#AVRUPA
Dikkat çeken iddia: Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 12:19

Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir doğalgaz tesisinden gelen uydu görüntüleri hem Avrupa hem de bilim insanlarını kızdırdı. Rystad Energy, Rusya'nın söz konusu tesiste her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yaktığını iddia ederken, söz konusu işlem artan enerji fiyatları ve çevresel etkileri nedeni ile endişeleri daha da artırdı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi bu kış Avrupa'nın en büyük sorunların biri olacak gibi görünüyor. 

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kıtaya giden gazı ciddi ölçüde kısıtlaması ile acil durum planını devreye sokan ve tasarruf seferberliği başlatan Avrupa, soğuk suyla duş almak hatta duş yerine ıslak bez kullanmak ve çocuklarını okula 2 kat fazla kazakla göndermek gibi garip önlemleri konuşurken Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir tesisten gelen görüntüler hem Avrupa hem de bilim insanlarını kızdırdı.

Rusya Avrupa'ya giden gazı kısmasının sebebinin teknik olduğunu söylerken, AB ülkelerinin çoğu bunun tamamen siyasi bir hamle olduğunu öne sürüyor.

GİZEM ÇÖZÜLDÜ: RUSYA GAZ YAKIYOR!

Petersburg'un kuzey batısındaki Portovaya'da yer alan doğalgaz tesisinde bir şeylerin ters gittiğine dair ilk işaretler, bu yazın başlarında ufukta büyük bir alev fark ettiklerini söyleyen Finlandiya vatandaşlarından geldi.

Dikkat çeken iddia: Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyor

Bir Finlandiya vatandaşı tarafından çekilen görüntü

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Bölgeyi inceleyen araştırmacılar Haziran ayından bu yana tesisten yayılan ısıda önemli bir artış kaydederken gelen uydu görüntüleri sis perdesini tamamen kaldırdı ve tesiste her gün önemli miktarda doğalgaz yakıldığını ortaya çıkardı.

HER GÜN 10 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE GAZ YAKILIYOR

Doğalgaz tesislerinde gaz yakma işlemi yaygın olsa da normalde sadece teknik nedenlerle yapılır. Ancak bu tesisteki işlemlerin ölçeği uzmanların kafasını karıştırdı. Miami Üniversitesi'nden Jessica McCarty konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Daha önce hiç bir tesiste bu kadar parlama görmemiştim. Haziran ayında başlayan bu parlama hiç kaybolmadı ve anormal derecede yüksek kaldı" dedi.

Dikkat çeken iddia: Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyor

Tesisin renklendirilmiş uydu görüntüleri

Rystad Energy, Finlandiya sınırına yakın tesiste her gün yaklaşık 4,34 milyon metreküp gazın yakıldığını iddia ediyor. Bu da günlük 10 milyon dolar değerinde gazın yakılması anlamına geliyor.

Uzmanlar, burada yakılan gazın daha önce Almanya'ya ihraç edildiğini söylüyor.

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BİLİM İNSANLARI ENDİŞELİ

Dünya Bankasına göre Rusya gaz yakma konusunda dünyada birinci sırada.

Tesiste yapılan bu işlem doğalgaz için kıvranan Avrupa kadar bilim insanlarını da endişelendirdi. Uzmanlar işlemin çevresel etkilerine dikkat çekerek ortaya çıkan büyük miktarda karbondioksitin Arktik buzulunun erimesini ve küresel ısınmayı şiddetlendirebileceğini belirtiyor.

Rusya'nın enerji devi Gazprom BBC'nin konuya ilişkin sorularını şimdilik cevapsız bıraktı.

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