Lukaşenko'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Putin ile anlaştık, her şey hazır!

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Belarus'un devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere açık açık gözdağı verdi. Lukaşenko açıklamasında "Batı, gerilimi tırmandırmayı seçerse hiçbir helikopter ya da uçağın onları kurtaramayacağını anlamalı" ifadelerini kullandı.

"PUTİN İLE KARAR ALDIK, HER ŞEY HAZIR"

Daha önce St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaş uçaklarının nükleer silahlar taşıyabilme özellikleri için modernize etme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyleyen Lukaşenko, "Putin ile birlikte St. Petersburg kentindeki görüşmemizde Su-24 savaş uçaklarımızın nükleer silahlar taşıyabilme özelliklerine göre geliştirilmesi kararı almıştık. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır!" diyerek Belarus'un Batı'dan gelen tehditlere gerekli yanıtı vermeye hazır olduğunu söyledi.

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"AVRUPA FATURAYI SONUNA KADAR ÖDEYECEK"

Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan gerilimde Avrupalı ülkelerin Ukrayna yanında yer alarak kendilerine zarar verdiğini savunan Lukaşenko, "Biz Rusya'dan gazı Avrupa ülkeleri fiyatlarının yüzde 50 daha altında alıyoruz. Almanya ve AB ülkeleri Ukrayna macerasına kötü bir yatırım yaptılar. Artık bunun faturasını sonuna kadar ödemek zorunda kalacaklar. Artık çok sorunları ve bollukları yok" ifadelerini kullandı.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili konuşan Lukaşenko, hedefine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve diğer yöneticileri alarak, "Ukrayna halkının bağımsızlık gününü kutluyorum. Ukrayna halkını, yönetenlerinden ayırıyorum. Ukrayna'daki yönetici elitler Nazi, Ukraynalılar ise iyi insanlar. Naziler televizyon ekranlarında içki içip burnunu çekenler. Yani en üstte olan insanlar onlar" dedi.



TEHDİT MESAJI

Lukaşenko'nun bu sözlerinin ardından Ukrayna parlamentosu Rada milletvekillerinden Oleksiy Goncharenko sosyal medya hesabından Lukaşenko'ya tehdit içeren bir mesaj paylaşarak, "Aleksandr Lukaşenko bir sonraki Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde bir direğe asılacak" dedi.



Nükleer silahı olmadığı bilinen Belarus liderinin açıklamaları Batı medyasında kendine geniş yer buldu.



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Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rus lider ile ortaklığı uzun yıllara dayanıyor. Batı medyası Lukaşenko'nun Putin'in kendisine yıllar önce yaptığı yardımın bedelini ödediğini iddia ediyor.



Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Zelenski cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti. Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü. Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi. Ülkesindeki gösterilerini Putin sayesinde bastıran Lukaşenko o günden beri Rus liderin en yakın müttefiklerinden birisi.