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Rusya'da peş peşe gizemli olaylar... Sabotaj iddiaları yeniden gündemde...

#Rusya#Sabotaj#Saldırı
Rusyada peş peşe gizemli olaylar... Sabotaj iddiaları yeniden gündemde...

Ukrayna savaşı sonrası sonrası Rusya'nın birçok bölgesinde gizemli bir şekilde peş peşe meydana gelen yangınlar ve askeri üslere saldırılar sonrası sabotaj iddiaları yeniden gündeme geldi. İnsan hakları grupları olayları 'savaş karşıtı protesto' olarak değerlendirirken Rusya Putin muhalifleri ve savaş karşıtlarını hedefe koydu.

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Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından Rusya’nın birçok kentindeki petrol, kimya üretim tesislerinde ve silah fabrikalarında yangınlar çıkmaya başladı.

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ASKERİ TESİSLERE PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Yangınların Ukrayna tarafından Rusya’ya misilleme yapılması için çıkarıldığı öne sürülürken, Rus tarafı ise yangınlar için çoğu zaman resmi açıklama yapmadı. Son iki hafta içerisinde 4 askeri tesise peş peşe düzenlenen saldırılar üzerine sabotaj iddiaları ayyuka çıktı.
Hürriyet
ASKERLİK ŞUBESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Son olarak Sibirya bölgesinde bulunan Nizhnevartovsk'taki askerlik şubesine molotof kokteyller ile yapılan saldırı sonrası bina kullanılamaz hale geldi. İnsan hakları grubu gulagu.net yapılan saldırıyı 'savaş karşıtı protesto' olarak değerlendirdi.

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#Rusya#Sabotaj#Saldırı

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