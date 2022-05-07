Rusya'da peş peşe gizemli olaylar... Sabotaj iddiaları yeniden gündemde...

Rusya-Nizhnevartovsk'ta bir Rus askeri ofis binasına Molotof kokteylli iki şişe attı -



Şehir Ukrayna sınırına 3.450 kilometre uzaklıktadır.



Cesur adam.#Ukraine 🇺🇦 #Rusya #Ukraine️War

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Daha önce de çıkan yangınlar nedeni ile OHAL ilan edilen Sibirya bölgesinden yerel yetkililer bugün yaptıkları açıklamada güney Sibirya'da yaklaşık 200 binayı etkileyen ve ölüme neden olan birkaç yangın çıktığını belirtti.

Moskova hükümeti saldırıların savaş karşıtları, Ukrayna yanlıları ya da Putin muhalifleri tarafından yapıldığını düşünüyor.

Bölge acil durum bakanlığı Krasnoyarsk bölgesindeki yangınların 16'dan fazla bölgeyi kapsayarak yaklaşık 200 binaya, birkaç kereste fabrikasına ve bir çocuk oyun alanına yayıldığını belirtti. Yangınlarda can kaybı olduğu belirtilirken net sayı henüz açıklanmadı.

FÜZE ÜRETİM TESİSİNDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

22 Nisan’da ise Rusya’nın Tver kentindeki Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığın'nın füze araştırmalarını yaptığı tesiste başta bir kişinin öldüğü söylense de daha sonra can kaybının 22 olduğu açıklandı.

MAYIS AYINDA PEŞ PEŞE YANGINLAR

1 MAYIS BELGOROD'DA ASKERİ ÜSTE YANGIN

1 Mayıs Pazar günü Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yangın çıktı. Rus ordusuna ait olduğu bilinen askeri üste çıkan yangının ardından Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gladkov çıkan yangında 1 kişinin yaralandığını belirterek “Yerel sakinlerden 1 kişinin yaralandığı bilgisi var. Hafif yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamakta. Gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor. Yardımcım Konstantin Polezhaev ve Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Başkanı Oleg Medvedev olay yerinde bulunuyor” dedi.





2 MAYIS KRASNOYARSK YANGINI: OHAL İLAN EDİLDİ

Rusya'nın Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde geçtiğimiz aylarda başlayan lokal yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, Krasnoyarsk bölgesindeki yangınlar kontrol edilemez geldiği için bölgede OHAL ilan edilmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 2 Mayıs'ta kırsal bölgelerdeki orman yangınlarının büyüdüğünü duyurarak, "Bugün, Krasnoyarsk bölgesindeki Minusinsk kentindeki orman yangınları Znamenka, Ozero Tagarskoye ve Lugavskoye köylerinin yerleşim alanlarına yayıldı. Şu ana kadar ölü ve yaralı kaydedilmedi. Ön bilgilere göre orman yangınları 250 hektarlık alana yayıldı. Yangını söndürmek için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 235 personel 61 teçhizat ile görev yapıyor" açıklamasında bulundu.



3 MAYIS MATBAA DEPOSUNDA YANGIN

3 Mayıs gecesi Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ülkenin en büyük matbaa depolarından birinde yangın çıktı.

Rusya’daki okullarda kullanılan ders kitapları ve diğer matbaa malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yangına ilişkin yapılan resmi açıklamada, tesislerin bulunduğu toplam alanın 112 hektar olduğu, 520 metrekarelik deponun ise 33 bin 800 metrekarelik alanının tamamen yandığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4 MAYIS KİMYASAL MADDE TANKERİNDE YANGIN

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesine bağlı Dzerzhinsk kentinde bulunan kimya tesisindeki kimyasal madde tankerinde yangın çıktı. Alevlerin büyümesinin ardından kentte büyük panik yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tesislere 55 yangın söndürme personeli ve 17 araç gönderdi. Bakanlık ayrıca, tesislere demiryolu hattı bağlı olması nedeniyle ayrıca yangın söndürme treni de gönderdi. Bakanlık yangını 3. seviye olarak belirlerken, alevlerin 2 bin metrekare alana yayıldığı öğrenildi. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, can kaybı ve yaralı bulunmadığı açıklandı.



Tankerde depolanan kimyasal maddenin, insan sağlığına zararlı olması nedeniyle halka kapı ve pencerelerinin kapatılması yönünde çağrılar yapıldı.

PUTİN'İN KARARINA TEPKİ Mİ?

Rusya'nın Başkenti Moskova'da 2 gün sonra kutlanacak '9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Rusya Devlet Başkanı Putin'in kitlesel seferberlik ilan edeceği konuşulurken askeri analistler peşe peşe gelen saldırıların ve gizemli yangınların Putin'in bu kararına bir tepki olarak muhalifler tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.