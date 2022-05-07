Kremlin yetkilisi itiraf etti: Rusya orada sonsuza kadar kalacak!

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Rus politikacı Andrey Turchak, Herson’u ziyaret ettiği sırada söylediği sözlerle bir anda gündeme bomba gibi düştü. Kremlin yetkilisi dünyayı ‘geçmişe dönüş olmayacağı' konusunda uyardı.

Turchak, Vladimir Putin'in işgalinin başlamasından bu yana Rus kuvvetlerinin eline geçen ilk büyük şehir olan Herson'da Ruslar ve Ukraynalıların "birlikte yaşayacaklarını" söyledi.

Böylelikle ilk kez üst düzey bir Rus yetkili Moskova'nın Ukrayna topraklarında bulunma niyetini açıkça ifade etmiş oldu ve Rusya'nın 'sonsuza kadar' güney Ukrayna'da kalacağını iddia etti. Kramatorsk bölgesinde vurularak harap olmuş bir bina...

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RUSYA’NIN GERÇEK NİYETİNİ AÇIKLADI

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin kıdemli üyelerinden Andrey Turchak, dün yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ukraynalılar için 'geçmişe dönüş olmayacağı' konusunda uyarılar yapan Rus siyasetçi “Rusya sonsuza kadar burada. Bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır” ifadesini kullandı.

Turchak, "Birlikte yaşayacağız, tarihi miras açısından zengin, burada yaşayan insanlar açısından zengin bu zengin bölgeyi geliştireceğiz" dedi. Bu, üst düzey bir Rus yetkilinin Moskova'nın Ukrayna topraklarında bulunma niyetini ilk kez açıklaması anlamına geliyor.

Herson, Rus kuvvetlerinin şehri ve çevresini kontrol altına alması ve tedarike engel olmasından bu yana ciddi bir ilaç, para ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Turchak, Moskova'nın şehirde yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin teslimi için bir insani yardım merkezi açacağını söyledi. Herson hastanelerinde yaralı siviller böyle tedavi ediliyor

HERSON’DAKİ SİVİLLER ZORDA

Rusya bu bölgede, askerlerin Rus devlet televizyonu kameraları önünde sunduğu ve pek çok sakinin kabul etmeyi reddettiği kendi insani yardımları dışında tüm insani yardımları engelledi.

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Turchak'ın Rusya'nın güney Ukrayna'da 'sonsuza kadar' kalacağı yönündeki iddialarına rağmen Ukrayna’nın güneydeki Herson, Moskova'nın ele geçirdiği tek önemli şehir olmaya devam ediyor.

Kremlin perşembe günü, Kiev'in Batılı ortaklarının Ukrayna ile istihbarat ve silah paylaşarak Moskova'nın harekatının hızlı bir şekilde sona ermesini engellediğini, ancak bunun Rusya'nın askeri operasyonunun 'başarısını engelleyemediğini' kabul etti.

Rus güçlerinin Kiev'de bombaladığı bir apartmandan kurtarılan yaşlı kadın

Rusya ise hali hazırda hâlâ güneydeki Mariupol kentindeki bir çelik tesisini ele geçirmeye çalışıyor.

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RUSYA’NIN ANA GÜNDEMİ MARİUPOL

Rusya'nın son tahminlerine göre yaklaşık 2 bin Ukraynalı savaşçı, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasının altındaki geniş bir tünel ve sığınak labirentinde saklandı ve defalarca teslim olmayı reddettiler.

Rus ordusu 9 Mayıs için prova yapmaya devam ediyor

Ukrayna ise birkaç yüz sivilin de orada mahsur kaldığını ve son günlerde savaşın artmasıyla güvenliklerine yönelik korkuların arttığını söyledi.

Putin'in, Rus takvimindeki en büyük ulusal tatil olan 9 Mayıs Pazartesi günü Zafer Bayramı'nda Rus halkına bir zafer sunmak için Mariupol savaşını bitirmek istediğine dair artan spekülasyonlar var.

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Mariupol'un düşüşü, Ukrayna'yı hayati önemdeki bir limandan mahrum bırakacak, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan aldığı Kırım Yarımadası'na bir kara koridoru kurmasına izin verecek ve Kremlin'in doğu sanayi bölgesi olan Donbass'ta başka yerlerde savaşmak için birliklerini serbestçe hareket ettirmesi anlamına gelecek. Putin'in Ukrayna için nihai hedefi hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor

RUSYA BU KAYIPLARI HEMEN KABUL ETMEDİ

Ukrayna ordusunun Genelkurmayı dün yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin Donbass'taki 11 saldırıyı püskürttüğünü ve tankları ve zırhlı araçları imha ettiğini ve bunun da Putin'in Kiev'i ele geçirme konusundaki başarısız girişiminin ardından hırslarını daha da boşa çıkardığını söyledi.

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Kremlin askeri şefi Rustam Minnekayev geçen ay Rusya'nın güney Ukrayna'nın kontrolünü hedeflediğini ve bunun Moldova'nın güneybatı Ukrayna sınırındaki, Moskova destekli tanınmayan bir kara parçası olan Transdinyester'in ayrılıkçı bölgesine erişim sağlayabileceğini söylemişti.

Rusya'nın merkez askeri bölgesi komutan yardımcısı Minnekayev, Moskova'nın Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Karadeniz yarımadası olan Kırım ve doğu Ukrayna'daki Donbass arasında bir koridor oluşturmayı planladığını iddia ediyor…

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