Rusya duyurdu: Ukrayna'ya gönderilen silahlar imha edildi

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan işgal sonrası ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya gönderdiği silah yardımını her fırsatta eleştiren Rusya bu konuda daha ciddi adımlar atılacağını belirtmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Bogodukhov tren istasyonu yakınında ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini duyurdu.



Bakanlık, Skovorodnikovo yakınlarında 2 komutanlık ve askeri teçhizat toplama alanı, Odessa Bölgesi'ndeki 3 mühimmat ve yakıt deposu dahil olmak üzere toplam 18 Ukrayna askeri tesisinin bir gecede vurulduğunu açıkladı.

ABD'DEN BİR YARDIM PAKETİ DAHA

ABD işgalin başından bu yana Kiev yönetimine 3.8 milyar dolarlık askeri yardım sağladı

Rusya'nın silah yardımı konusundaki uyarıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklama ile Ukrayna'ya 150 milyon dolar değerinde ek silah ve teçhizat yardımı yapılacağını duyurdu.

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Yeni pakette 25 bin adet 155mm topçu mermisi, sinyal bozucu ekipman, saha ekipmanı ve yedek parçalar yer alıyor. Silah sevkiyatı, ABD Başkanı'nın acil durumlarda Kongre onayını gerektirmeden Amerika'nın stoklarından artık silahların transferine izin veren özel yetkisi kullanılarak gerçekleştirilecek.

LAVROV: GELEN SİLAHLAR MEŞRU HEDEF

Silah yardımı konusunda daha önce uyarıda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'nın diğer ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesine izin vermeyeceğini belirterek "Silah taşıdığını düşündüğümüz Ukrayna topraklarına giren herhangi bir yük meşru bir hedef olacaktır" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Batı'yı silah yardımı konusunda uyarmış ve "Batı Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşeti durdurabilir" demişti.



Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

ABD VE JAPONYA'YA GÖZDAĞI

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya-Japonya ilişkileri gergin bir döneme girerken, Moskova'dan bölgede gerilimi arttıracak bir hamle daha geldi.



Rusya Savunma Bakanlığı, bir denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunun Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Rusya'nın Pasifik Filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden "Otvet" sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova'nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington'a gözdağı olarak yorumlandı.



Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi "Otvet"in, "91R1 Kalibr" füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan "Otvet" sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor.

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