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Ukrayna Rusya'nın İzyum komuta merkezini vurdu... Orduyu karıştıran iddia

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Ukrayna Rusyanın İzyum komuta merkezini vurdu... Orduyu karıştıran iddia

Ukrayna'daki savaş ile ilgili Kiev'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Ukrayna, Rusya'nın İzyum komuta merkezini vurduğunu, saldırıda 200'ün üzerinde askerin öldüğünü açıkladı. Bölgede bulunan Rus ordusunun bir numarası ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirdi.

İki ay geride bırakan savaşta hala büyük bir başarı elde edemeyen Putin çareyi Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u bölgeye göndermekte bulmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, savaşı ileri cephedeki İzyum'daki karargahtan yöneten Gerasimov'u Ukrayna saldırısının hedefi oldu.

UKRAYNA AÇIKLADI: 200'ÜN ÜZERİNDE ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Aynı habere göre karargaha düzenlenen saldırıda 200'ün üzerinde asker öldüldü. Gerasimov ise yaralandı. Gazete haberini Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına dayandırdı.

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Ukrayna Rusyanın İzyum komuta merkezini vurdu... Orduyu karıştıran iddia

'TEDAVİ İÇİN RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜ'

Konuyla ilgili Rusya'dan resmi bir açıklama bulunmazken bazı kaynaklar Gerasimov'un bacağında şarapnel yaraları bulunduğu, ve tedavi için Rusya'ya götürüldüğü bilgisi paylaştı.

Zelenski'nin danışmanına göre, söz konusu olan 55 yaşındaki Rus Tümgeneral Andrei Simonov'un harkiv'de öldürülmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Simonov'un savaşın başından beri öldürülen 9'uncu Rus general olarak kayıtlara geçti.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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