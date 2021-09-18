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Rusya’da 40 bin TL’ye turistik ‘Taliban turu’

#Rusya#Taliban#Tur
Rusya’da 40 bin TL’ye turistik ‘Taliban turu’
Nerdun HACIOĞLU

Rusya’da bir turizm şirketi, Afganistan’a “Taliban turu” paketini satışa çıkardı. Rusya’dan Taliban kontrolündeki Afganistan’a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.

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Krasnoyarsk kentinde tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demecinde, “Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan’a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan’a tur düzenlemenin yolunu bulduk” dedi.

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Turun detayları ise şöyle:

İlk aktarma durağı İstanbul Havalimanı ancak İstanbul’dan Kabil’e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil’e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor.

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#Rusya#Taliban#Tur