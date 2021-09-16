Macron'dan flaş Taliban açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Canlı Anlatım: Galatasaray Lazio maçıCanlı Anlatım: Galatasaray Lazio maçı #Galatasaray
Macrondan flaş Taliban açıklamasıMacron'dan flaş Taliban açıklaması#Emmanuel Macron
Bakan Pakdemirlidan çevresel sürdürülebilirlik mesajları: Yaşam hakkı sadece insanlar için değil, tüm canlılar için geçerliBakan Pakdemirli'dan çevresel sürdürülebilirlik mesajları: 'Yaşam hakkı sadece insanlar için değil, tüm canlılar için geçerli'#Çevresel Sürdürülebilirlik
Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçında hakem Matej Juga büyük tepki Taraftar ve Terim çileden çıktıSon Dakika: Galatasaray - Lazio maçında hakem Matej Jug'a büyük tepki! Taraftar ve Terim çileden çıktı#Galatasaray
ABDde Cumhuriyetçiler Talibanın terör örgütü listesine alınmasını talep ettiABD'de Cumhuriyetçiler Taliban'ın "terör örgütü listesine" alınmasını talep etti#ABD
Son dakika haberi: Fitch, Türkiyenin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2ye yükselttiSon dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti#Fitch
İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi#İran
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERGündem Haberleri

Macron'dan flaş Taliban açıklaması

#Emmanuel Macron#Taliban#Afganistan
Macrondan flaş Taliban açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir." dedi.

Haberin Devamı

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Elysee Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel ile uluslararası gündemi ve Afganistan'daki durumu ele alacaklarını söyleyen Macron, Afganistan'da tehdit altında kalan kişilerin ülkeden ayrılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlama ile Afganları ağırlayan komşu ülkeleri desteklemek konusunda çaba göstereceklerini belirtti.

Macron, "Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir." ifadesini kullandı.

Macron ayrıca, Sahel, Libya, İran, Ukrayna ve Belarus'u da görüşeceklerini aktardı.

Merkel ise Afganistan konusunda meselenin, tehdit altına olan kişiler ve mültecilerin nasıl ülkeden tahliye edilebileceği olduğunu belirtti.

Afganlara yardım eden komşu ülkelere destek sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, endüstriyel temeli koruyarak iklim değişikliği konusunda nasıl ilerleme kaydedilebileceği üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Haberin Devamı

Merkel, görüşmede Çin, ABD, Hint-Pasifik ile ilgili gelişmeleri de ele alacaklarını dile getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emmanuel Macron#Taliban#Afganistan