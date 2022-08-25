Rusya-Ukrayna savaşında son durum… Savaşın ilk 6 ayı bitti, ikinci 6 ayda dünyayı ne bekliyor?

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle 24 Şubat’ta başlayan savaşta geride kalan altı ay, önümüzdeki altı ay için birçok ipucu sağlıyor.

Savaşta önümüzdeki altı ayda yaşanacakların analizini The Guardian için, Savunma ve Güvenlik Editörü Dan Sabbagh yaptı…

Rus işgalinin başlamasına altı ay kala, önümüzdeki altı ay için neler beklenebilir?

1- Savaş muhtemelen en az bir yıl sürecek ama özünde çıkmazda ve yoğunluğu azalacak

Ne Ukrayna ne de Rusya, verdikleri kayıplara rağmen savaşı durdurmaya hazır değil. Ukrayna işgal altındaki topraklarını geri istiyor ve Rusya sadece rakibine değil, aynı zamanda batıya da acı vermeye devam etmek istiyor. Kremlin, kışın avantajına oynayacağına inanıyor.

Bucha, Irpin ve Kiev'in kuzeyinde Ruslar tarafından işgal edilen bölgelerdeki katliamlara dair kanıtların ortaya çıkmasından bu yana iki taraf arasında hiçbir müzakere olmadı. Ancak haziran sonunda Lysychansk'ın düşmesinden bu yana ön cephelerdeki hareket minimum düzeyde. Her iki taraf da ivme için mücadele ediyor ve giderek daha fazla savaş yorgunu görünüyor. 2- Ukrayna'nın etkili bir konvansiyonel karşı saldırı aracı yok. Gerilla baskınları Rusya'nın çöküşünü hızlandırmanın sadece ‘iyimser’ bir yolu

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Ukrayna, Dinyeper nehrinin batısındaki Herson'u geri almak istiyor, ancak üst düzey bir yönetim yetkilisi özel olarak Rusları geri itmek için yeterli kapasiteye sahip olmadıklarını itiraf etti. Kiev, stratejisini uzun menzilli füze saldırıları düzenlemeye ve cephe hatlarının çok gerisindeki Rus üslerine özel kuvvet baskınlarına cesaret etmeye kaydırdı.

Başkanın kilit danışmanı Mykhailo Podolyak, amacın “Rus güçleri içinde kaos yaratmak” olduğunu söyledi, ancak bu işgalcinin etkinliğini azaltacak olsa da bazı Ukraynalıların başarabildiği gibi işgalcilerin kendi içlerine çökmesine ve Herson'u gönüllü olarak kabul etmesine yol açması muhtemel değil.

3- Rusya hâlâ ilerlemek istiyor, ancak dikkatinin kazanımlarını elinde tutmaya ve Ukrayna topraklarını ilhak etmeye yönelmesi muhtemel

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Rusya'nın topçularını artırmak, kasabaları ve şehirleri yok etmek ve ileriye doğru ilerlemek dışında yeni bir saldırı planı yok. Ruslar bunu kısmen etkili olduğu için ve kısmen de bazı batılı tahminlere göre şu ana kadar 15 bin askeri öldüğü için kayıpları en aza indirmek için yapıyor.

Rusya, Donbass'taki Bakhmut çevresinde bu stratejiyi benimsemeye devam ediyor, ancak ilerleme yavaş, çünkü kısmen Herson'u güçlendirmek için bazı kuvvetleri yeniden konuşlandırmak zorunda kaldı.

Kremlin savaşın başında umduğunu başaramamış olabilir, ancak Rusya şu anda doğu ve güneyde Ukrayna topraklarının büyük bir bölümünü elinde tutuyor ve aktif olarak ilhak referandumları yapmaktan bahsediyor. Havaların soğuması hızla yaklaşırken, muhtemelen elindekileri sağlamlaştırmaya odaklanacak.

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4- Kış, yeni bir mülteci krizini hızlandıracak ve en iyi hazırlanabilenler için bir fırsat yaratacaktır

Kış, her iki taraf için de stratejik düşüncede en üst sırada. Ukrayna zaten insani meseleler konusunda endişeli çünkü Donetsk eyaletinde ve diğer cephe bölgelerinde apartman blokları için doğalgazlı ısıtma mevcut değil. Bir insani yardım yetkilisi, kışın belki de 2 milyon kadar insanın sınırı geçerek Polonya'ya geçmesiyle yeni bir göç dalgası olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Ruslar ise kışı bir fırsat olarak görüyor. Ukrayna, Rusya'nın enerji şebekesini hedef alarak ısınma ikilemini daha kötü hale getirmesinden ve Zaporijya nükleer santralini basitçe kapatabileceğinden korkuyor. Moskova ayrıca batının enerji maliyetleri konusundaki acısını uzatmak istiyor ve baskıyı artırmak için her türlü imkâna da sahip.

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Yine de bahar, yenilenen bir saldırının zamanı olabilir. Her iki taraf da muhtemelen başka bir savaş sezonu olacak olana hazırlanmak ve yenilenmek isteyecektir. 5- Batı, Ukrayna'nın kazanmasını mı yoksa devam etmesini mi istediğine karar vermeli – ve insani yardımı büyük ihtiyaçla eşleştirmeli

Ukrayna, batının askeri yardımı olmasaydı yenilirdi. Ancak şimdiye kadar hiçbir noktada batı, Kiev'in işgalcileri geri püskürtmesine izin verecek kadar yeterli topçu veya savaş uçağı gibi başka silahlar sağlamadı. Politikacılar, Rusya'yı savaş öncesindeki sınırlara zorlama gereğinden bahsediyorlar, ancak bunu yapmak için yeterli malzeme sağlamıyorlar.

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Aynı zamanda, Ukrayna'nın insani ihtiyacı da artıyor. Örneğin, yeniden yapılanma için yeterli parası yok. Ve Kiev'in kuzey-doğu ve kuzey-batısındaki birçok ev, Rusların ayrılmasından beş ay sonra, genellikle garajlarda veya geçici yapılarda yaşayan umutsuz sakinlerle birlikte harap durumda.

Ülke içinde yerinden edilen insanlar genellikle okullarda veya anaokullarında, yani insanların uzun süre kalmakta zorlandıkları geçici konaklama yerlerinde yaşamak zorunda kaldılar. Ukrayna'nın savaş nedeniyle ayda 5 milyar dolar (4,2 milyar sterlin) bütçe açığı var; yardım ve yeniden yapılanma ise bunun kat kat fazlasına mâl olacak.