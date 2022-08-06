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Yaklaşan kış Rusya’ya yarayacak… Ukrayna için karar anı geldi!

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#UKRAYNA#RUSYA#Richard Moore
Yaklaşan kış Rusya’ya yarayacak… Ukrayna için karar anı geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 13:04

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 24 Şubat’ta başlamış, çetin geçen kış ayları iki ülkeyi de oldukça zorlamıştı. Tüm barış umutları müzakere masasında beklerken savaşın daha aylarca sürecek olması gözlerin bir kez daha kışın en çetin geçtiği bu coğrafyaya çevrilmesine neden oldu.

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Cesur Ukraynalılar, beş aydan uzun süren bu vahşi savaşta, Rusya'nın başkent Kiev'i ele geçirme ve Başkan Volodimir Zelenski'yi görevden alma girişimini püskürttü.

Rusya'nın büyük ölçüde zorunlu askerlik nedeniyle askere alınanlardan oluşan ordusuna moral bozucu kayıplar verdirdi ve dünyada ‘süper güç’ olarak tanımlanan ülkeyle, doğu hattında amansız bir mücadeleye girdi.

RUSYA ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİ AMA…

İşte bu doğu hattı, yani Donbass bölgesi, Rus kuvvetlerinin attıkları her birkaç metre için ağır bedeller ödediği yer.

Dış uzmanlara göre savaş artık kritik bir dönüm noktasında, savaş hatları soğuktan donmadan önce sadece birkaç aylık sıcak hava kaldı.

Üstelik halklarını donmaktan korumak için Rus gazına güvenen Ukrayna'nın Avrupalı ​​müttefikleri üzerindeki baskı da giderek artıyor.

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Yaklaşan kış Rusya’ya yarayacak… Ukrayna için karar anı geldi

GAME OF THRONES BENZETMESİ YAPTI: KIŞ YAKLAŞIYOR!

Geçen ay Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan ve ‘İngiltere'nin en iyi casusu’ olarak adlandırılan eski türkiye büyükelçisi Richard Moore, “Game of Thrones'dan bir karakter gibi görünmek istemiyorum ama evet, kış geliyor” dedi.

Askeri, ekonomik ve siyasi desteğin akışını sürdürmek için Zelenski'nin ABD'ye ve dünyaya savaşın kazanılabilir olduğunu göstermek için çarpıcı bir cephe zaferine ihtiyacı var.

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Moore, “Ukraynalıların kendilerine karşılık verme yeteneklerini göstermelerinin önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun devam eden yüksek moralleri için çok önemli olacağını düşünüyorum” dedi ve sözlerine devam etti “Ayrıca, dürüst olmak gerekirse, bunun Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir kampanya olduğunu Avrupa'nın geri kalanına önemli bir hatırlatma olacağını düşünüyorum çünkü oldukça zorlu bir kışa girmek üzereyiz.”

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PUTİN, ŞANSINI ‘GAZ’ İLE DENEYECEK

Öte yandan Putin, Avrupa ülkeleri evlerini ısıtmak için daha yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kaldıkça, Batı'nın kararlılığının zedeleneceği ve Ukrayna'nın Moskova'nın şartlarında bir anlaşma yapmak zorunda kalacağı bir 'kış stratejisine' güveniyor gibi görünüyor.

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Ancak Rusya'nın kayıpları, 15.000 ila 40.000 arasında değişen savaş tahminleriyle sarsıcı oldu.

Yaklaşan kış Rusya’ya yarayacak… Ukrayna için karar anı geldi

Üst düzey bir askeri yetkili, “Rusya'nın savaş alanında başarısız olduğunu, çok az kazanç için yüksek bir bedel ödediğini ve içeride iç başarısızlıklar yaşadığını görmeye devam ediyoruz” dedi.

Bu yetkili, Pentagon'daki bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte “Kaybettikleri insan sayısına baktığınızda, Ukraynalılarla başa başa kalmaya devam etmek istiyorlarsa, onları değiştirmenin yollarını bulmak zorunda olmadıklarına inanmak imkânsız.” sözlerini kullandı.

ZEMİN DONMADAN İLERLEYEBİLECEKLER Mİ?

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Asıl soru, zemin donmadan ve Rus kuvvetleri kışa girmeden önce Ukrayna'nın ne kadar ilerleme kaydedebileceği.

Yaklaşan kış Rusya’ya yarayacak… Ukrayna için karar anı geldi

Emekli General David Petraeus “Önümüzdeki birkaç ay bize, Ukraynalıların yeteneklerini gerçekten muazzam bir etkiyle kullanıp kullanamayacaklarını ve en azından güneydeki Rusları oradan çıkarmaya başlayıp başlamadıklarını gösterecek” dedi. “Ruslar, savunma güçlerini güneye doğru yeniden konumlandırmak için kuvvetlerini de azaltmak zorunda kaldılar.”

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#UKRAYNA#RUSYA#Richard Moore

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