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Ukrayna’da bomba yüklü araçta patlama, Ruslarla çalışan Ukraynalı öldü! Darya Dugina suikastının hemen ardından yaşandı… Dikkat çeken detaylar

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#UKRAYNA#Bombalı Araçla Saldırı#RUSYA
Ukrayna’da bomba yüklü araçta patlama, Ruslarla çalışan Ukraynalı öldü Darya Dugina suikastının hemen ardından yaşandı… Dikkat çeken detaylar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 16:24

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, cephede şahit olunanlar bir yana, oldukça ilginç ve korkutucu gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyanın takip ettiği Darya Dugina suikastının hemen ardından yaşanan bir diğer bomba yüklü araç patlaması gözlerin bir kez daha bu bölgeye çevrilmesine yol açtı. Patlamanın zamanı ve ölen kişinin kimliği ise dikkat çekici…

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Bugün yapılan flaş bir açıklama gözlerin bir kez daha Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarına çevrilmesine neden oldu.

Putin’in sağ kolu olarak bilinen Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina suikastının hemen ardından gerçekleşen olay akıllara birçok soru getirdi.

RUSLAR İÇİN ÇALIŞAN UKRAYNALI ÖLDÜRÜLDÜ!

Habere göre Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde bir araç bombalı saldırıda patlatıldı ve içindeki kişi hayatını kaybetti.

Moskova destekli bölgesel yönetimin bir üyesi yaptığı açıklamada, güneydoğu Ukrayna'nın işgal altındaki Zaporizhzhia bölgesinde Rusya tarafından atanan bir yetkilinin bombalı araç saldırısında öldürüldüğünü söyledi.

Mykhailivka kasabasının başına Ruslar tarafından atanan Ivan Sushko'nun öldürülmesi, son haftalarda işgal altındaki Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rus yanlısı yetkililere yönelik çok sayıda saldırının sonuncusu.

Ukrayna’da bomba yüklü araçta patlama, Ruslarla çalışan Ukraynalı öldü Darya Dugina suikastının hemen ardından yaşandı… Dikkat çeken detaylar
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ARAÇ KOLTUĞUNUN ALTINA PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

Zaporijya’nın Rusya tarafından atanan yönetiminin bir üyesi olan Vladimir Rogov, mesajlaşma uygulaması Telegram'a, ölen Ukraynalı meslektaşı için “Araba koltuğunun altına bir patlayıcı yerleştirildi” yazdı.

Rogov, “Ivan Sushko patlamada yaralandı ve kritik bir durumda hastaneye kaldırıldı. Kısa süre içinde de öldü.” dedi.

Sushko'nun ölümü, dün, Rus tarafından atanan Herson bölgesi yetkilisi Igor Telegin'e düzenlenen bombalı saldırı girişiminin ardından geldi. Telegin saldırıdan kurtulmuştu.

Ukrayna’da bomba yüklü araçta patlama, Ruslarla çalışan Ukraynalı öldü Darya Dugina suikastının hemen ardından yaşandı… Dikkat çeken detaylar
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SUİKAST ZİNCİRİ UZUYOR

Bu ayın başlarında, Herson bölgesinin Moskova tarafından atanan başkanı Vladimir Saldo, Rusya Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre zehirlenme şüphesiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldı.

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Saldo’nun yardımcısı Vitaly Gura ise bir gün sonra vurularak öldürüldü.

Sushko'nun suikastına yanıt veren Rogov, Ukrayna'yı “terör örgütü” olarak nitelendirdi ve “yıkılması” çağrısında bulundu.

Bölgeden alınan haberlere göre Kremlin, işgal ettiği güney ve doğu Ukrayna bölgelerinde bir Ruslaştırma kampanyası için baskı yapıyor.

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