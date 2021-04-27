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Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: NATO Avrupa’daki birliklerini savaşa hazırlıyor

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: NATO Avrupa’daki birliklerini savaşa hazırlıyor

Tacikistan’ın başkenti Duşanbede düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu " ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor. NATO, Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor" dedi.

Son dönemde gerilen ABD - Batı ilişkileri normalleşme emareleri göstermiyor.

NATO ve ABD'nin Ukrayna'dan yana tavır alması ile gerilen ilişkiler ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması ile zirveye ulaşmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun açıklamaları ilişkilerin bir süre daha gergin süreceğini gözler önüne serdi.

Şoygu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında yaptığı konuşmada askeri gerilimin tırmanması konusunda ABD ve NATOyu suçladı.

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NATO ve ABD'nin eylemleri askeri gerilimi tırmandırdığını ifade Şoygu, Ukrayna'daki milliyetçi akımın Donbas'ta çatışmalara da neden olduğunu söyledi.

NATO, Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor" diyen Şoygu "Askeri altyapısını modernize ederek harekat ve muharebe eğitimini arttırıyor ifadesine yer verdi.

Şoygu, Rusya'nın Batı ve Güney askeri birliklerinin yapılan tatbikatlarla savaşa hazır olduklarını gösterdiğini iletti.

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Geçtiğimiz hafta Kırımı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade ederek sınırlardaki tüm birliklere kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıklamıştı.

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